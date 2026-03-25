Servicetekniker till X2 Wireless
X2 Wireless AB / Säkerhetsjobb / Göteborg
2026-03-25
X2 Wireless söker servicetekniker
Vill du bli en del av framtiden inom brandskydd?
X2 Wireless utvecklar och levererar marknadsledande trådlösa lösningar för brand- och utrymningslarm. Nu söker vi en servicetekniker som med erfarenhet av installation och service och vill vara med och driva utvecklingen framåt.
Om rollen
Som servicetekniker på X2 Wireless får du en ansvarsfull och varierad roll där du arbetar med:
Installation, driftsättning och service av våra trådlösa brandlarmsystem.
Programmering, anpassning och optimering av våra system ute hos kunder.
Felsökning, reparationer och förebyggande underhåll.
Kundkontakt och relationsbyggande inom både flerbostadsmarknaden och industrin.
Hos oss får du arbeta med X2 Wireless unika trådlösa teknik, som erbjuder:
Snabbare och smidigare installation utan omfattande kabeldragning.
Hög driftsäkerhet och flexibilitet i alla typer av fastigheter.
Skalbara lösningar anpassade efter kundens behov.

Profil
Vi söker dig som har erfarenhet av service och installation och som vill ta nästa steg i din karriär tillsammans med oss och vill vara med och forma framtiden på X2.
Vi önskar att du har:
Erfarenhet av installation, service eller programmering av tekniska system.
B-körkort.
God förmåga att kommunicera med hyresgäster i flerbostadshus.
Goda kunskaper i svenska.
Utbildning på minst gymnasienivå.
Som person är du lösningsorienterad, noggrann och har en hög servicekänsla. Du trivs med ansvar, men uppskattar också att vara en del av ett lag.
Vi erbjuder
På X2 Wireless blir du en del av ett innovativt företag där vi kombinerar avancerad teknologi med samhällsviktig säkerhet. Vi erbjuder:
En trygg anställning i ett expansivt företag.
Möjlighet att arbeta med marknadens ledande trådlösa brandlarmsystem.
En arbetsplats som värdesätter engagemang, trivsel och utveckling.
Konkurrenskraftig lön och förmåner.
Ett dedikerat team som brinner för säkerhet, teknik och samarbete.
Är du redo att ta nästa steg i din karriär?
Skicka in din ansökan idag och bli en del av X2 Wireless - framtidens brandskydd. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
E-post: info@x2wireless.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare X2 Wireless AB
(org.nr 559102-4566), https://www.x2wireless.com
Sankt Jörgens Väg 6 (visa karta
)
422 49 HISINGS BACKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9819749