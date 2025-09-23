Servicetekniker till Transtema
2025-09-23
Inledning
Söker du en varierande roll där arbetsdagen präglas av personliga möten och tekniska
utmaningar? Som Servicetekniker hos Transtema är du experten på plats ute hos kunden för
installation, service och underhåll. Är du den vi söker? Varmt välkommen med din ansökan
redan idag! Urval sker löpande.
Information om tjänsten
Transtema är ett av Sveriges ledande företag när det gäller att bygga, underhålla och sköta driften av olika typer av kommunikationsnät. De har en bredd som få kan matcha och de
jobbar med alla typer av nät - el, mobilt, fiber och koppar. Deras arbete omfattar allt från
planering, design och byggnation till service, drift och underhåll. De tillhandahåller också
nätverksutrustning, datalagring och lösningar inom exempelvis IoT.
Professionals Nord söker för Transtemas räkning en Servicetekniker. Uppdraget är en del av vår personaluthyrning. Du kommer vara anställd av Professionals Nord och arbeta som
konsult hos Transtema under 24 månader. Intentionen är att du på sikt ska kunna bli anställd
direkt hos dem, förutsatt att alla parter är nöjda med samarbetet. Den här
rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och Transtema önskemål är att alla
Dina arbetsuppgifter
I rollen som Servicetekniker kommer du utgå från kontoret i Örebro eller hemifrån och ansvara för kunder i hela regionen. Du kommer att arbeta självständigt och själv ansvara över att
planera din tid i förhållande till tidsplaner. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att
bestå av:
Ansvara för löpande underhåll av siter och säkerställer funktionalitet, säkerhet, tillgänglighet och hållbarhet
Ansvara för att reservdelar blir beställda och funktion bibehålls
Kontakt med underentreprenörer för åtgärder på teknikbodar/fastigheter
Serviceuppdrag i form av hemhjälp till privatkunder
Konfiguration och felsökning av utrustning
Tidskrivning och dokumentation i olika rapporteringssystem.
Vi söker dig som
har gymnasial utbildning med godkända betyg
har goda datakunskaper då en del av rollen innebär dokumentation i olika system
har körkort minst behörighet B, men gärna BE
kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har utbildning inom teknik, el eller fiber, samt innehar röjsågscertifikat.
Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i
rollen som Servicetekniker hos Transtema. Du är flexibel och tycker om att lära dig
nya saker och har därför inget emot att byta arbetsuppgifter under dagens gång. Du
har en god förmåga att strukturera upp ditt arbete och driva ditt arbete framåt på ett
självständigt sätt. Arbetet innebär kundkontakt och därför uppskattar vi att du är en
lagspelare med god samarbetsförmåga och social kompetens. Som person är du
driven och motiveras och driva projekt framåt.
START: OmgåendeOMFATTNING: Heltid
STAD: Örebro
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Sara Eriksson
