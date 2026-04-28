Servicetekniker till Storfors Plåt
Vi på Storfors Plåt letar efter en servicetekniker inom ventilation som gillar att ha många bollar i luften.
Hos oss får du en varierad vardag där du både installerar, servar och felsöker ventilationssystem. Ibland ensam, ibland tillsammans med kollegor. Ena dagen handlar det om att fixa en fläkt som krånglar, nästa dag att trimma in en ny anläggning så luften flyter perfekt.
Vem är du?
Vi tror att du gillar att ta ansvar, hålla ordning och möta människor. Du är lösningsorienterad, social och noggrann. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team.Publiceringsdatum2026-04-28Kvalifikationer
B-körkort
Meriterande:
Erfarenhet som servicetekniker eller ventilationstekniker
Kunskaper inom styr- och reglerteknik, el eller injustering
Vi erbjuder:
Omväxlande arbetsdagar med frihet under ansvar
Goda möjligheter till utveckling och vidareutbildning
Kollegor som bjuder på både fika och dåliga skämt
Ansök senast: Snarast! Urval sker löpande och tjänsten tillsätts så snart vi hittar rätt kandidater.
Maila ditt CV och personliga brev till: Niclas.Almquist@outlook.com
Märk gärna din ansökan med "Servicetekniker Piteå" Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: Niclas.Almquist@outlook.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Storfors Plåtslageri AB
(org.nr 556084-9795), https://www.storforsplat.se/index.php/jobba-hos-oss
Backevägen 61 (visa karta
)
941 47 PITEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
HR
Niclas Almquist niclas.almquist@outlook.com 070-687 29 66 Jobbnummer
