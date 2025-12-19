Servicetekniker till Koja
2025-12-19
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
, Norrköping
, Växjö
, Oskarshamn
, Kalmar
Koja expanderar och i linje med vår ambition att stärka och utveckla vår närvaro på den svenska marknaden söker vi servicetekniker. Har du stort intresse för teknik, problemlösning och kontakt med kunder? Då ska du ta chansen och söka!Publiceringsdatum2025-12-19Om tjänsten
I din roll som Servicetekniker arbetar du mot kunder främst inom pappersmassa- och kraftverksindustrin. Du har ofta en direktkontakt med kunden och kan därigenom själv till viss del planera ditt arbete i dialog med kunden.
Vid större åtgärder samarbetar du främst med kollegor i Sverige och Finland.
Resor inom Sverige beräknas till 3-4 dagar per vecka beroende på projekt. Du utgår hemifrån och dina resor är främst inrikes men även internationella kan förekomma.
Din arbetsdag kommer att fyllas av bland annat:
• Tillståndskontroller
• Förbyggande underhåll
• Service och reparationer
• Installation av nya fläktar
• Kundkontakt
Placeringsort är Sverige, då du utgår från din hemort.Kvalifikationer
Du som söker har ett tekniskt intresse och gärna med tidigare erfarenhet inom tex installationer och driftsättning.
För att trivas i rollen bör du ha ett positivt förhållningssätt och ett driv som gör att du har lätt för att få saker att hända. Med din analytiska förmåga löser du de uppgifter du ställs inför på ett effektivt sätt och alltid med kvalitén som utgångspunkt.
Som person är du prestigelös och flexibel och har lätt för att kommunicera med dina samarbetspartners. Vi värdesätter din vilja att utvecklas.
Du behärskar svenska språket väl, engelska används vid arbete i utlandet samt med våra finska kollegor.
Detta är en tillsvidareanställning på heltid.
B-körkort är ett krav. Förmåns- eller servicebil tillhandahålls av företaget.
Om arbetsgivaren
Koja Oy är ett finskt familjeföretag som specialiserar sig på tillverkning och utveckling av högkvalitativa fläktar och luftbehandlingsaggregat. Med över 90 års erfarenhet bidrar Koja till bättre luft för industri, kraftverk, fartyg och fastigheter runt om i världen. Koja är kändt för skräddasydda lösningar, energieffektivitet och hållbarhet.
För ytterligare information besök gärna www.koja.com
Hur du ansöker
I denna rekrytering samarbetar Koja med Telin Rekrytering & Konsult och du söker tjänsten via www.telinrekrytering.se
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vi tar ej emot ansökningar via e-post på grund av GDPR. För att din ansökan skall vara giltig, vänligen registrera dig och ansök via vår hemsida.
Har du frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Eva Kalen på telefon 070-377 45 56 eller e-post eva@telinrekrytering.se
