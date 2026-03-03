Servicetekniker till Kärcher!
2026-03-03
Har du en teknisk bakgrund och intresse för att stärka dina kunskaper ytterligare? Trivs du i en självständig roll och letar efter en möjlighet att av bli en del av ett välkänt och världsledande bolag inom rengöringsutrustning? Då kan rollen som Servicetekniker till Kärcher vara något för dig!
Om Kärcher
"Alfred Kärcher GmbH & Co. KG är den globala ledaren inom rengöringsutrustning och vi erbjuder innovativa produkter och tjänster för både konsumenter och professionella användare som gör det möjligt att få tillbaka WOW-känslan hemma och på jobbet. Vi arbetar med hållbarhet i fokus och våra primära hållbarhetsmål som vi ska nå innan 2025 är klimatneutral tillverkning, återvinning av råvaror och minskad användning av plastförpackningar".
Om tjänsten som Servicetekniker
I rollen som Servicetekniker kommer du bli en del av Kärchers serviceorganisation, där du bidrar till att skapa värde för deras kunder varje dag. Du utgår från hemmet med din servicebil och arbetar självständigt ute hos kunder i Göteborgsregionen. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter omfattar felsökning, reparationer och förebyggande underhåll av Floor Care Maskiner (skur- och sopmaskiner). Du ansvarar för att planera och strukturera ditt eget arbete och administration (Tid, Åtgärder, Reseräkningar och Faktureringsunderlag) i samband med utförda uppdrag ingår i rollen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Felsökning, reparationer och förebyggande underhåll av Floor Care Maskiner.
Hantera och felsöka fel inom mekanik, el och automation.
Dokumentation och administration av utfört arbete.
Om dig
För att trivas och lyckas i rollen som Servicetekniker hos Kärcher söker vi dig som har erfarenhet av service, felsökning och underhåll av närliggande maskiner eller inom angränsande branscher. Du har goda kunskaper inom el, mekanik och/eller automation. Vi ser gärna att du har en teknisk utbildning i grunden, antingen via gymnasiet eller andra motsvarande arbetslivserfarenheter. För att lyckas i tjänsten behöver du inneha B-körkort och behärska svenska och engelska väl i tal och skrift.
Som person söker vi dig som har ett naturligt driv och en fallenhet för att skapa struktur bland dina arbetsuppgifter. Du är en engagerad och arbetsam person med en god förmåga att se helheten och identifiera vad som behöver göras. Finner du även det stimulerande att leverera god service och bygga relationer kommer du trivas väl i rollen!
Viktigt för tjänsten är:
Erfarenhet av tekniskt arbete inom service, felsökning eller underhåll från angränsande maskiner och branscher.
Förmåga att felsöka inom el, mekanik och gärna automation
Teknisk utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet.
God systemvana och van att arbeta med dokumentation.
Goda kunskaper i engelska och svenska i tal och skrift.
B-körkort.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper!
Meriterande
Vidareutbildning inom elteknik, styrning eller automation.
BE-körkort
Vad Kärcher erbjuder dig
Kärcher är ett marknadsledande och internationellt bolag som kombinerar trygghet och stabilitet med innovation och framåtanda. Här blir du en del av en organisation med stark teamkänsla och goda utvecklingsmöjligheter - både inom Sverige och internationellt.
I rollen erbjuds du också en utvecklande position där du får kombinera teknik och ledarskap i växande organisation. Här blir du en del av ett engagerat team med hög kompetens och erfarenhet, där du får utrymme att växa i din roll.
Utöver trygghet och utveckling erbjuds du marknadsmässig lön, bonusmöjligheter, kollektivavtal, friskvårdsbidrag och tjänstepension.
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid, tillsvidare. Arbetstiderna är 7-16.
Placering: Göteborg med omnejd. Max 1 timme från huvudkontoret i Hisings Backa. Lön: Fast lön + bonusmöjlighet
Låter rollen som Servicetekniker hos Kärcher intressant? Urval sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Vi ser fram emot att höra från dig.
