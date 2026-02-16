Servicetekniker till Kalmar Solutions
Bravura Sverige AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Göteborg Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Göteborg
2026-02-16
Har du erfarenhet av att arbeta med förbränningsmotorer och/eller eldrivna motorer? Har du vana av felsökning, reparation och service av tunga fordon eller industriella maskiner? Nu söker Kalmar Solutions dig som vill arbeta i en tekniskt avancerad verkstadsmiljö och bidra med din motorkompetens i ett företag som driver utvecklingen mot elektrifiering.Publiceringsdatum2026-02-16Om tjänsten
Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Kalmar Solutions.Om företaget
Kalmar Solutions är ett globalt företag som idag är verksamma i över 35 länder med cirka 5 500 anställda. Sedan introduktionen av den första elektriska gaffeltrucken 1980 har Kalmar varit en pionjär inom branschen. Kalmar lanserade en helt elektrisk portfölj 2021 bestående av materialhanteringsutrustning från elektriska reachstackers till tunga, medelstora och lätta gaffeltruckar, terminaltraktorer samt straddle carriers. Under 2021 introducerade de Kalmar Robotic Portfolio med ett utbud av intelligenta, flexibla och autonoma mobila utrustningslösningar för framtiden. Kalmar introducerade även Electric Straddle Carrier Charge Family, 2023 som inkluderar batteriteknologier, laddningslösningar och mjukvara för att stödja straddle carrier-operatörer i deras övergång mot koldioxidfria verksamheter. Efter avknoppningen från Cargotec noterades Kalmar Solutions på Nasdaq Helsinki den 1 juli 2024.Dina arbetsuppgifter
I rollen som servicetekniker arbetar du med service, felsökning och reparation av truckar och entreprenadmaskiner med både förbränningsmotorer och eldrivna system. En stor del av arbetet innebär att diagnostisera och åtgärda fel i drivlinor, motorstyrningar, batterisystem och laddlösningar, där du använder både din tekniska erfarenhet och digitala diagnosverktyg. Du genomför förebyggande underhåll för att säkerställa maskinernas driftsäkerhet och prestanda, samtidigt som du hanterar såväl planerade serviceuppdrag som mer akuta insatser. Arbetet planeras och struktureras i nära samarbete med servicekoordinator, och du har löpande kontakt med kunder, kollegor och interna funktioner. Genom ditt professionella bemötande och din tekniska kompetens bidrar du till hög kundnöjdhet och säkerställer att varje uppdrag utförs med kvalitet och noggrannhet. I tjänsten arbetar du främst i Kalmars verkstad i Göteborgs Hamn.
Service, felsökning och reparation av truckar och entreprenadmaskiner
Arbete med förbränningsmotorer och eldrivna system
Diagnostik och åtgärd av fel i drivlinor, motorstyrningar, batterisystem och laddlösningar
Förebyggande underhåll för ökad driftsäkerhet och prestanda
Hantering av både planerade och akuta serviceuppdrag
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Erfarenhet av arbete med förbränningsmotorer och/eller elmotorer för tunga fordon
Flytande kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
B-körkort
För att trivas och lyckas i rollen har du ett tekniskt intresse och trivs i en roll där ingen dag är den andra lik. Du tar stort ägandeskap för dina ansvarsuppgifter, utförandet av dessa och säkerställer att de blir slutförda i tid. Du är duktig på att strukturera ditt arbete, att sätta upp och hålla tidsramar. Vidare har du en öppen inställning till andra människor och ser ett värde i att samarbeta. Du ser till gruppens bästa och är mån om att skapa ett bra arbetsklimat, där du gärna ställer upp för att stötta dina kollegor vid behov. Du trivs även i en dynamisk roll där det ofta sker förändringar och du har viljan att anpassa ditt arbetssätt utifrån situationens behov och förutsättningar.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse Plats: Göteborg Lön: Enligt överenskommelse
Som en del av rekryteringsprocessen kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras in för de kandidater som går vidare i processen.
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
