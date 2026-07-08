Servicetekniker till Hammar Maskin AB
NearYou Sverige AB / Maskinreparatörsjobb / Bollebygd Visa alla maskinreparatörsjobb i Bollebygd
2026-07-08
, Härryda
, Lerum
, Borås
, Partille
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NearYou Sverige AB i Bollebygd
, Lerum
, Borås
, Partille
, Alingsås
eller i hela Sverige
Om jobbet
Hammar Maskin växer och söker nu flera servicetekniker med olika erfarenhetsnivåer och bakgrunder till vår anläggning i Olsfors. För vissa tjänster ligger fokus på kvalificerat verkstadsarbete, medan andra roller även kan innefatta fältservice ute hos kund. För den som har rätt erfarenhet och intresse finns också möjlighet att periodvis bidra med samordning, planering och stöd till Service Manager i den dagliga verksamheten.Publiceringsdatum2026-07-08Om företaget
Hammar utvecklar, tillverkar och säljer sidlastare – en unik och världsledande lösning för hantering och transport av sjöcontainrar. Från vårt huvudkontor och vår fabrik i Olsfors, mellan Borås och Göteborg, driver vi innovation som når ut till kunder i fler än 125 länder.
Vi är marknadsledande globalt, men nöjer oss inte där. Hammar är på en tydlig tillväxtresa med stora ambitioner framåt. Vi ser en stark potential att nå nya kunder, expandera till fler marknader och fortsätta utveckla våra produkter i absolut framkant. Med hela värdekedjan samlad i Olsfors, från utveckling och konstruktion till produktion, har vi både tempot och förmågan att snabbt omsätta idéer till konkurrenskraftiga lösningar. Samtidigt stärker vår internationella närvaro, med verksamhet i Malaysia, Australien, Nya Zeeland och USA, vår position som en global aktör.
Hos oss arbetar nästan 250 medarbetare världen över, varav omkring 170 personer i Olsfors. Vi erbjuder en arbetsmiljö där samarbete, eget ansvar och korta beslutsvägar gör att du kan påverka på riktigt.
Tjänstebeskrivning
Som servicetekniker hos oss arbetar du med service, felsökning, reparation och underhåll av våra produkter. Arbetet sker huvudsakligen i vår verkstad i Olsfors där du arbetar med både nya och begagnade maskiner samt kundmaskiner som behöver åtgärdas.
Vi erbjuder en varierad roll där arbetsinnehållet kan anpassas utifrån din erfarenhet, kompetens och intresse.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Service, underhåll och reparation av Hammars sidlastare.
• Felsökning inom hydraulik, mekanik, pneumatik och elsystem.
• Ombyggnationer, uppgraderingar och kundanpassningar.
• Garanti-, reklamations- och serviceärenden.
• Leveranskontroller och funktionsprovning av maskiner.
• Teknisk support till kunder och kollegor.
• Dokumentation av utförda arbeten.
För vissa tjänster kan rollen även innefatta:
• Fältservice och akuta serviceinsatser ute hos kund.
• Kundbesök med Hammars nya servicebil.
• Samordning och prioritering av arbeten i verkstaden.
• Stöd till Service Manager i den dagliga verksamheten.
• Tillfälligt utökat ansvar vid frånvaro, arbetstoppar eller särskilda projekt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Erfarenhet av service, underhåll eller reparation av entreprenadmaskiner, tunga fordon, lantbruksmaskiner eller liknande utrustning.
• Goda kunskaper inom hydraulik, mekanik och elsystem.
• Förmåga att läsa och förstå tekniska ritningar och dokumentation.
• God datorvana.
• B-körkort.
• Truckkort är meriterande.
• Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Meriterande
• Erfarenhet av fältservice.
• Erfarenhet av planering, koordinering eller arbetsledning.
• Truckkort.
• Erfarenhet av svetsning och maskinbyggnation.
• Erfarenhet av kundkontakt och teknisk support.
Vem är du?
Som person är du:
• Ansvarstagande och självgående.
• Serviceinriktad och lösningsorienterad.
• Strukturerad och kvalitetsmedveten.
• Prestigelös och samarbetsvillig.
• Trygg i att fatta beslut och ta initiativ när situationen kräver det.
Du har ett genuint tekniskt intresse och trivs med att ta ansvar för både arbetets kvalitet och kundens upplevelse. Du delar gärna med dig av din kunskap och bidrar till ett positivt samarbete i teamet.
Vad erbjuder vi dig?
• Tillsvidareanställning (med 6 månaders visstidsanställning)
• Heltid (100 %), dagtid
• Start enligt överenskommelse
Övrig information
Vi värdesätter mångfald och inkludering och uppmanar personer med olika bakgrunder och erfarenheter att ansöka.
Om du är passionerad för teknik och vill arbeta med marknadsledande produkter ser vi fram emot att höra från dig – lycka till med din ansökan!
Låter detta intressant?
Ansök via vår hemsida, www.nearyou.se,
senast den 7/8.
Vi arbetar med löpande urval och rekommenderar därför att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Jennifer Brink via mail på jennifer.brink@nearyou.se
För att värna om din personliga integritet ber vi dig att inte inkludera de fyra sista siffrorna i ditt personnummer eller några referensuppgifter i din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Om NearYou
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi.
Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se
Att arbeta som konsult på NearYou
Som konsult hos NearYou är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg och hållbar anställning för alla våra anställda. Du har samma fördelar och trygghet som hos en traditionell arbetsgivare och du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
Som konsult hos oss får du en konsultchef som hjälper dig i ditt val av uppdrag och ger dig tips och råd hur du kan utvecklas i arbetslivet. Du får även möta olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher, vilket gör att du utvecklar din kompetens och ditt nätverk och gör dig till en mer attraktiv medarbetare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), https://nearyou.se
Fabriksgatan 8 (visa karta
)
503 38 BORÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hammar Maskin AB Kontakt
Jennifer Brink jennifer.brink@nearyou.se Jobbnummer
9996723