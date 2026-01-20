Servicetekniker till CraneMech
2026-01-20
Har du en teknisk utbildning inom mekanik, fordonsteknik eller el, god mekanisk och elektrisk förståelse och söker en varierad roll med stor frihet under ansvar? Hos CraneMech AB får du arbeta hands-on med industriell lyftutrustning och bidra till säkra och effektiva lösningar för våra kunder. Du blir en viktig del av ett erfaret och engagerat team och får samtidigt möjlighet att utvecklas i ett spännande företag!Publiceringsdatum2026-01-20Om tjänsten
Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos CraneMech AB.
Om företaget
CraneMech har lång och gedigen erfarenhet av att dimensionera, leverera och underhålla kostnadseffektiva och säkra lyftlösningar. De erbjuder både standardiserade system och specialanpassade helhetslösningar - alltid med fokus på säkerhet, effektivitet och precision. Oavsett om det handlar om tunga eller lätta lyft ser de till att jobbet utförs smart, säkert och smidigt.
Hos CraneMech blir du en del av ett härligt team där kunskap, engagemang och delaktighet står i centrum. Du får varierande arbetsuppgifter, stor frihet under ansvar och goda möjligheter att utvecklas.
Arbetsuppgifter
I rollen som servicetekniker arbetar du med service, reparation och montage av industriell lyftutrustning - från mindre telfrar till kompletta traversanläggningar och lyftbord. Ingen dag är den andra lik, och du får använda både dina mekaniska och elektriska kunskaper för att lösa varierande tekniska utmaningar.
Du ansvarar för installation av nya anläggningar, service och förebyggande underhåll, felsökning, problemlösning, reparation och modernisering av befintliga lyftsystem. I rollen arbetar du självständigt ute på fältet i södra Sverige, med daglig kundkontakt och varierande arbetsplatser. Arbetet innebär resor, främst över dagen, men ibland även med övernattning. Du utgår med servicebil från hemmet eller från kontoret i Ängelholm. Rollen kräver flexibilitet och innebär arbete på höjd.
Service och förebyggande underhåll av lyftutrustning
Felsökning och problemlösning inom både mekanik och el
Reparation och modernisering av befintliga lyftsystem
Installation av nya anläggningar
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Gymnasie- eller yrkesutbildning inom el, mekanik, fordonsteknik eller motsvarande erfarenhet
God mekanisk och elektrisk kunskap inom underhåll samt felsökning
Meriterande: erfarenhet inom lyftbranschen och elkompetens
God dator- och systemvana
Obehindrade kunskaper i svenska och engelska i båda tal och skrift
B-körkort
För att vara framgångsrik i denna roll är du nyfiken, driven och vill ständigt utvecklas. Du tar dig gärna an utmaningar, fördjupar dig i problem och hittar smarta, praktiska lösningar. Du brinner för att ge god service och gör gärna det lilla extra för kunden. Samtidigt arbetar du noggrant och strukturerat, och ser till att allt du levererar håller högsta kvalitet.
Övrig information
Start: Omgående, med hänsyn till uppsägningstid Plats: Kontor i Ängelholm - resande tjänst i hela södra Sverige Lön: Enligt överenskommelse
Under julledigheten förlängs ansökningstiden och svar kan ta lite längre tid än vanligt. Tack för ditt tålamod! Vi önskar dig en fin jul!
Som ett steg i denna rekryteringsprocess genomförs utdrag ut belastningsregister.
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
