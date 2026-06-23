Servicetekniker till Borås Truckservice
Toyota Material Handling Europe AB / Maskinreparatörsjobb / Borås Visa alla maskinreparatörsjobb i Borås
2026-06-23
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Borås Truckservice AB har stor efterfrågan på servicetjänster och behöver ännu en servicetekniker till Borås med omnejd. Borås Truckservice AB har lång erfarenhet i truckbranschen och säljer årligen hundratals begagnade och nya truckar. En viktig del är service och reparationer till våra kunder där vi arbetar med alla truckfabrikat och modeller.
Nu söker vi dig som har några års erfarenhet från liknande arbete tex bil, lastbil, lantbruk, entreprenad eller liknande och vill arbeta med service och underhåll av alla typer av truckar. I rollen som servicetekniker behöver du vara självgående o ha kunskaper om el, hydraulik och mekanik. Jobbet är varierande och service samt reparationer utförs i stort sett alltid hos kund. Du utgår från hemmet med arbetstid 07.00-16.00.
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Har erfarenhet från liknande arbete
Kunskaper inom områden som mekaniker, elektronik, hydraulik
B-körkort manuell
Datorvana
Goda kunskaper i svenska
Klarar av att arbeta både i team och självständigtPubliceringsdatum2026-06-23Dina personliga egenskaper
Du är en problemlösare som tycker om att ha ordning och reda. Eftersom vi är en serviceorganisation med många interna och externa kontakter krävs god social förmåga. Du är självständig och ansvarstagande vad gäller att planera din dag och driva dina arbetsuppgifter framåt på egen hand.
Vårt erbjudande
Borås Truckservice erbjuder en trivsam och familjär stämning, kompetenta kollegor och tryggheten i att arbeta i en stabil och global koncern.
Du erbjuds ett självständigt arbete med frihet under ansvar.
Du får en trygg anställning med en grundlig introduktion och utbildning.
Arbeta i ett team som hjälps åt och stöttar varandra, samt ha kollegor i hela landet vars stöd och expertis du kan dra nytta av.
Friskvårdsbidrag om 5 000 kr/år för att främja hälsa och välbefinnande
Anställningen inleds med anställningsformen visstidsanställning, i sex månader med målsättning att övergå till tillsvidareanställningOm företaget
Borås Truckservice AB har 20 anställda och är ett helägt dotterbolag till Toyota Material Handling Sweden AB. Vi arbetar med materialhanteringslösningar, det vill säga med allt inom gaffeltruckar. Vi säljer, hyr ut och servar. Företaget omsätter idag ca 60 miljoner. Vi fortsätter stadigt växa vilket gör oss till ett dynamiskt företag att arbeta på - det händer alltid nya saker!
Bli en del av Borås Truckservice och forma din framtid tillsammans med oss.
Mer information
Vi värdesätter mångfald och rekryterar baserat på kompetens för att främja inkludering. Vi välkomnar ansökningar från alla kvalificerade individer, oavsett kön, etnisk bakgrund, ålder eller andra unika egenskaper.
Vi avstår från kontakt med rekryteringssajter. Vi använder bakgrundskontroll som en del i rekryteringsprocessen.
Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Servicechef Micael Johansson.
Mail: micael@borastruckservice.se
Välkommen med din ansökan senast 2026-07-30.
Urval och intervjuer sker löpande, tjänsten kan tillsättas innan utgångsdatum, så sök redan idag.
Omfattning: Heltid
Lön: Fast lön
Tillträde: Efter överenskommelse
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Toyota Material Handling Europe AB
(org.nr 556491-9537)
Sundshult 7 (visa karta
)
518 90 BORÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Borås Truckservice Kontakt
Contact
Toyota Material Handling micael@borastruckservice.se Jobbnummer
9975327