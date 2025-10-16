Servicetekniker till Alfakomp
2025-10-16
Vill du arbeta i ett mindre, familjärt företag där kvalitet, noggrannhet och kundnöjdhet står i fokus? Hos Alfakomp får du en varierad och utvecklande roll i en teknisk miljö med engagerade kollegor. Här blir du en del av ett stabilt företag med över 20 års erfarenhet. Sök rollen som Servicetekniker idag- urval sker löpande.
OM TJÄNSTEN
Alfakomp är ett svenskt företag grundat 2005 med säte i Jordbro, Stockholm. De är specialiserade på gasanalys, gaslarm och ledningskomponenter som snabbkopplingar, ventiler och slangar. Verksamheten omfattar kompletta system för gasanalys och gaslarm - från portabla lösningar till fasta installationer - samt ett brett sortiment av komponenter för hydraulik och kemikalier. Alfakomp sitter i fräscha, nyrenoverade lokaler i Jordbro, där du blir en del av ett engagerat och kunnigt team med fokus på kvalitet och service.
Som servicetekniker hos Alfakomp arbetar du med service, underhåll och reparation av mätinstrument för gaser som används exempelvis i miljöer som tunnlar och skorstenar. Du utför kalibreringar, felsökningar och reparationer i Alfakomps verkstad samt kalibreringar av gaslarmsystem ute i fält. Kunderna finns över hela Sverige, vilket innebär att tjänsten innehåller vissa resor och övernattningar. Majoriteten av arbetet sker dock på plats i verkstaden i Jordbro. Du kommer att introduceras in i en välkomnande arbetsmiljö där du får en introduktion och stöd från kollegor.
Du erbjuds
• En trygg anställning i en familjär och trivsam arbetsmiljö
• Fräscha, nyrenoverade lokaler med modern utrustning
• Arbetstider: 08:00-16:30 måndag-torsdag och 08:00-15:15 på fredagar, med flex
• En varierad vardag med både praktiskt arbete och kundkontakt
Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att du ansvarar för installation, underhåll och reparation av teknisk utrustning, samt att du ger teknisk support och rådgivning till kunder för att säkerställa hög funktionalitet och kundnöjdhet. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att omfatta:
• Service, kalibrering och reparation av gaslarmsystem och gasanalyssystem
• Felsökning och byte av sensorer vid behov
• Hantering av inkommande serviceärenden och kundkontakt
• Orderläggning i affärssystemet
• Fältarbete med kalibrering av gaslarmsystem (ca 10-15 övernattningar per år)
• Dokumentation och rapportering av utfört arbete
Eftersom Alfakomp är ett mindre företag förekommer det att du ibland får hjälpa till med uppgifter utanför ditt huvudsakliga ansvarsområde, exempelvis vid leveranser. Därför söker vi dig som är prestigelös, ansvarstagande och har god samarbetsförmåga.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en teknisk utbildning, antingen från gymnasiet eller eftergymnasial nivå.
• Har kunskaper inom el och teknik.
• Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
• Har B-körkort.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av en liknade roll som servicetekniker.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
