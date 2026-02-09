Servicetekniker Täby
2026-02-09
Din nya tjänst
Detta är en rekrytering till vår mångåriga kund Teledyne FLIR i Täby.
Nu vill en av våra största kunder komplettera sin grupp med en tekniker som servar och reparerar IR- kameror. Du söker ett roligt och spännande jobb i högteknologisk miljö och synnerligen fina lokaler tillsammans med fantastiska kollegor.
Arbetsplatsen är belägen i Täby.
Varför jobba på Teledyne FLIR?
Möjlighet att utveckla din karriär hos världens ledande företag inom termisk och infraröd teknik
På Teledyne FLIR får du en unik möjlighet att uppleva hur spjutspetsutveckling, mjukvaru- och hårdvaruutveckling samlas under ett tak. Teledyne FLIR gör sin forskning, sin utveckling och sin montering av produkterna i Täby
Vara en del av ett marknadsledande företag med 50 års erfarenhet
Vänlig kultur med fokus på samarbete, problemlösning och kreativitet
Arbeta nära R&D och Produktion
På Teledyne FLIR finns ett stort antal aktivitetsgrupper med allt ifrån jogging på lunchen, innebandy, fotoklubb och gemensamma skidresor.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Utföra rutinmässig reparation, diagnos, service, support och uppgraderingar av produkter
Assistera R&D vid utveckling och implementering av systemuppgraderingar
Bidra till utveckling av standardprocedurer för reparation och underhåll enligt företagets standarder
Vid behov, ge effektiv kundsupport via telefon/fjärrsupport angående tekniska reparationsproblem
Resor kan förekomma inom tjänsten.Publiceringsdatum2026-02-09Bakgrund
Rätt person bör ha studerat teknik på minst gymnasienivå eller gärna högre eftergymnasial utbildning. Du har arbetat med reparationer, felsökning och service av exempelvis mätutrustningar, kameror, geologiska apparater/maskiner eller annan teknisk utrustning. Vi söker dig som vill lära dig ännu mer om teknik och Teledyne FLIR kan också utbilda och träna upp dig på det du inte kan idag.
Krav: God svenska och engelska samt körkort (Ibland kör du ut och testar produkten du nyss reparerat).
Du som person
Dina personliga egenskaper spelar stor roll. Att ta stort eget ansvar för att planera ditt jobb är inte några problem för dig. Du trivs med att arbeta både i grupp och självständigt.
Du är med fördel:
Noggrann, självgående, strukturerad och nyfiken
Gillar att både lära dig ny teknik och att lära ut det du är duktig på
Du är en praktiker med en administrativ ådra
Din ansökan
Hjärtligt välkommen med din ansökan till denna spännande tjänst. Thalamus är utvald partner i denna rekrytering. Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta Ida Sebitli på 073 856 53 74 eller Dennis Palenzovski på 072 648 61 68. Intervjuer kommer ske fortlöpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, som är 2026-03-12.
Vi ser fram emot att få läsa din ansökan!
Din nya arbetsgivare
Teledyne FLIR utvecklar, tillverkar och säljer produkter baserade på Infraröd teknik, såsom värmekameror och mätverktyg samt avancerade verktyg för övervakningsteknologi, som fjärrstyrda luft- och markfordon. Med sensorer och andra lösningar bidrar Teledyne FLIR till viktiga säkerhetsuppdrag över hela världen.
Produkterna används bland annat inom försvaret och tillverkande industri och hjälper där räddningspersonal och militär att skydda och rädda liv samt förbättra effektiviteten för olika yrkesgrupper. Med sina produkter vill Teledyne FLIR öka säkerhet och välbefinnande, minska energianvändning och bidra till att skapa smartare och mer hållbara samhällen.
Teledyne FLIR i Sverige har ca 400 anställda och kontor i Täby.
Sista dag att ansöka är 2026-03-03
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6739057-1831556". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556596-0423), https://jobb.thalamus.se
Täby centrum (visa karta
)
183 70 TÄBY Arbetsplats
Thalamus IT Consulting Jobbnummer
9731507