Servicetekniker Swimmingpool & Spabad
2026-01-27
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
, Borås
Vill du ha ett fritt och självständigt arbete på ett företag med bra arbetsklimat och omtyckta produkter?
Till Folkpool i Uddevalla söker vi en servicetekniker som kommer att serva våra kunders swimmingpooler och spabad. Arbetsområdet är primärt Bohuslän men dagsresor till Göteborg, Alingsås och Borås kan förekomma.
I rollen som servicetekniker kommer du att åka hem till våra kunder och felsöka, reparera eller installera nya komponenter.
Arbetet är mycket varierande och innefattar även en del tid för administration, uppföljning och planering på kontoret i Uddevalla.
Du erbjuds:
• En viktig roll i bolaget där du blir en del av vårt ansikte utåt genom att serva våra kunder.
• Teknisk utbildning. Både som introduktion och löpande utbildning framåt.
• Ett litet men väl sammansvetsat glatt gäng med härlig teamkänsla.
Vi söker dig som:
• Har ett stort tekniskt intresse och ett naturligt driv att lära dig nya saker.
• Gillar att arbeta praktiskt.
• Har en administrativ förmåga att planera, beställa och dokumentera.
• Har god kommunikationsförmåga i tal och skrift på svenska.
• Körkort är ett krav i denna tjänst.
• Erfarenhet från liknande arbetsuppgifter.Publiceringsdatum2026-01-27Dina arbetsuppgifter
• Felsökning och diagnostisering av tekniska problem samt att bestämma lämpliga lösningar.
• Service, reparationer och renovering av spabad och swimmingpooler.
• Utföra tjänster som att öppna eller stänga swimmingpooler för säsongen.
Omfattning: Heltid eller enligt överenskommelse
Start: Enligt överenskommelse
Om Folkpool
Folkpool är marknadsledande inom pool- och spabad i Sverige med rikstäckande försäljning och service genom auktoriserade återförsäljare på ca 30 orter runt om i landet. Folkpool Uddevalla är en självständig auktoriserad återförsäljare som ägs av Trädgårdsanläggning i Sjuhärad AB. Huvudkontoret och ytterligare en Folkpoolbutik finns i Borås.
Skicka din ansökan till kristian@folkpoolboras.se
snarast. Vi gör löpande urval så vänta inte med din ansökan.
Vi undanber oss all kontakt från rekryteringsföretag eller liknande företag i samband med denna rekrytering
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
E-post: kristian@folkpoolboras.se Arbetsgivarens referens
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trädgårdsanläggning i Sjuhärad AB
Smedtorpsvägen 3 (visa karta
451 75 UDDEVALLA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
