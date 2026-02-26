Servicetekniker, Sundsvall
Swecon Anläggningsmaskiner AB / Maskinreparatörsjobb / Sundsvall Visa alla maskinreparatörsjobb i Sundsvall
2026-02-26
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Swecon Anläggningsmaskiner AB i Sundsvall
, Östersund
, Gävle
, Umeå
, Borlänge
eller i hela Sverige
Är du grym på att skruva och meka? Vara kreativ och göra verklig skillnad för kunder och samhälle? Då kan det vara dig vi söker!
På Swecon är du del av något större. Som servicetekniker är du den som bidrar med din expertis och löser problemen inne i verkstan. Nu utökar vi med en till tekniker! Vår verkstad växer och vi behöver bli fler som tillsammans driver utvecklingen framåt.
I ditt jobb ser du resultatet av ditt arbete direkt. Du får meka, vara kreativ och hitta lösningar som får maskinerna att rulla. Vi erbjuder dig utbildning och för varje ny utmaning blir du hela tiden skickligare och växer som person.
Du har alltid ett hjälpsamt team i ryggen, alltid någon att bolla frågor och dela kunskap med. Ett gäng med lika stort intresse för maskiner som du.
Med vår kunskap rullar nya möjligheter!
Som Sveriges ledande företag inom vårt område som ägt av Volvo CE, erbjuder vi breda karriärmöjligheter. Du kan börja som tekniker, men det är upp till dig själv att välja din framtid. Utifrån ditt intresse kan du specialisera dig på olika maskiner och arbetsmoment. På så sett kan du vara anställd länge i ett tryggt företag och samtidigt känna att du kan göra personliga framsteg.
Vi utbildar dig
Du börjar med att jobba inne på anläggningen parallellt med att du går korta digitala och fysiska utbildningar. Tillsammans med handledare och ditt team får du stöttning så att du blir varm i kläderna. Vidare under din anställning erbjuds du nya utbildningar för spännande teknik och nya maskiner.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Till en början kommer du främst att arbeta med att utrusta och färdigställa nya Volvomaskiner inför leverans. Det innebär montage av olika utrustningar och anpassningar utifrån kundens behov. Med tiden finns det möjlighet att utvecklas vidare och arbeta mer med service och reparationer, både ute i fält hos kund och på vår anläggning. Arbetet innefattar allt från akuta reparationer till förebyggande underhåll. Säkerheten på arbetsplatsen går före allt annat.
Vi erbjuder dig utbildning så att du blir en stolt expert på Volvo CEs maskiner.
Vi söker dig som har:
- Ett genuint maskin- och motorintresse
- Erfarenhet av att skruva och meka
- Du har kunskap goda kunskaper inom hydraulik och elektronik
- Behärskar svenska och engelska
- B Körkort
- Har du även smidje kunskaper är det meriterande
Det viktigaste för oss är att du tycker att det är roligt att skruva, ser möjligheter och har en stark vilja att utvecklas. Det är en fördel om du har några års arbetslivserfarenhet. På Swecon är mångfald, jämlikhet och inkludering (DE&I) mer än ord - det är ett åtagande. Vi tror att genom att omfamna olika perspektiv, erfarenheter och bakgrunder blir vi starkare. Vi ser gärna fler kvinnliga sökanden.
Placering
Du startar dagen på anläggningen tillsammans med dina kollegor. Generellt jobbar vi dagtid kl.07-16, mån-fre.
Så här ansöker du
Ansök enkelt genom att fylla i en kort enkät. CV är frivilligt. Välj den anläggning som du helst vill jobba på. Är du öppen för flera kan du kryssa i det i enkäten. Urval och intervjuer sker löpande.
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Kontaktuppgifter
Patrik Östlie, platschef, +46105561613
Elvis Hodzic, fackligt kontaktombud IF Metall, +46105563547
Välkommen med din ansökan!
Swecon Anläggningsmaskiner AB ägs av Volvo CE och är auktoriserad återförsäljare för Volvo Construction Equipment, Volvo Penta Industri och Ammann i Sverige. Vi marknadsför, säljer och servar Volvos entreprenadmaskiner samt erbjuder ett flertal olika tjänster och kompletterande produkter. Sweconkoncernen finns även representerad i Estland, Lettland och Litauen samt delar av Tyskland. Med drygt 700 anställda och 34 serviceplatser i landet kan Swecon erbjuda dig ett tryggt och spännande arbetsliv som kännetecknas av kreativitet samt frihet under ansvar.
Swecon Anläggningsmaskiner AB omsätter cirka 5,6 miljarder kronor. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swecon Anläggningsmaskiner AB
(org.nr 556575-1137), https://www.swecon.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Swecon Jobbnummer
9765751