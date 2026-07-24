Servicetekniker sökes till Hammar Maskin AB!
Nr.1 Personalpartner AB / Maskinreparatörsjobb / Borås Visa alla maskinreparatörsjobb i Borås
2026-07-24
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, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige
Om kundföretaget
Vill du arbeta med marknadsledande produkter i ett företag där teknik, kvalitet och utveckling står i fokus? Nu söker Hammar Maskin flera servicetekniker till anläggningen i Olsfors.
Hammar utvecklar, tillverkar och säljer sidlastare – en unik och världsledande lösning för hantering och transport av sjöcontainrar. Från vårt huvudkontor och vår fabrik i Olsfors, mellan Borås och Göteborg, driver vi innovation som når ut till kunder i fler än 125 länder.
Vi är marknadsledande globalt, men nöjer oss inte där. Hammar är på en tydlig tillväxtresa med stora ambitioner framåt. Vi ser en stark potential att nå nya kunder, expandera till fler marknader och fortsätta utveckla våra produkter i absolut framkant. Med hela värdekedjan samlad i Olsfors, från utveckling och konstruktion till produktion, har vi både tempot och förmågan att snabbt omsätta idéer till konkurrenskraftiga lösningar. Samtidigt stärker vår internationella närvaro, med verksamhet i Malaysia, Australien, Nya Zeeland och USA, vår position som en global aktör.
Hos oss arbetar nästan 250 medarbetare världen över, varav omkring 170 st i Olsfors. Vi erbjuder en arbetsmiljö där samarbete, eget ansvar och korta beslutsvägar gör att du kan påverka på riktigt.Publiceringsdatum2026-07-24Dina arbetsuppgifter
Som servicetekniker arbetar du med service, felsökning, reparation och underhåll av Hammars produkter. Arbetet utförs främst i verkstaden i Olsfors där du arbetar med både nya och begagnade maskiner samt kundmaskiner som kommer in för service och reparation.
Tjänsten kan anpassas utifrån din erfarenhet och kompetens. För vissa roller ingår även fältservice ute hos kund, och för dig med tidigare erfarenhet finns möjlighet att ta ett större ansvar genom att stötta Service Manager med planering och samordning.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Service, underhåll och reparation av Hammars sidlastare.
• Felsökning inom hydraulik, mekanik, pneumatik och elsystem.
• Ombyggnationer, uppgraderingar och kundanpassningar.
• Hantering av garanti-, reklamations- och serviceärenden.
• Leveranskontroller och funktionsprovning.
• Teknisk support till kunder och kollegor.
• Dokumentation av utförda arbeten.
Beroende på tjänst kan rollen även innefatta:
• Fältservice och akuta serviceinsatser hos kund.
• Kundbesök med företagets servicebil.
• Planering och prioritering av arbeten i verkstaden.
• Stöd till Service Manager i den dagliga verksamheten.
• Tillfälligt utökat ansvar vid arbetstoppar eller frånvaro.
Anställningsform: Tillsvidareanställning (med 6 månaders visstidsanställning)
Arbetstid: Dagtid, heltid (100 %)
Start: Enligt överenskommelse
Placeringsort: Olsfors, strax utanför Borås.
Bakgrund och personliga egenskaper
Vi söker dig som har erfarenhet av service, underhåll eller reparation av entreprenadmaskiner, tunga fordon, lantbruksmaskiner eller annan liknande utrustning.
Vi ser gärna att du har:
• Kunskaper inom hydraulik, mekanik och elsystem.
• Förmåga att läsa och förstå tekniska ritningar.
• God datorvana.
• B-körkort.
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Truckkort är meriterande, liksom erfarenhet av fältservice, svetsning, maskinbyggnation, teknisk support och kundkontakt.
Som person är du ansvarstagande, lösningsorienterad och har ett stort tekniskt intresse. Du arbetar självständigt när det behövs men trivs också med att samarbeta med kollegor. Du är kvalitetsmedveten, tar egna initiativ och har ett serviceinriktat arbetssätt där både kund och slutresultat står i fokus.
Hammar värdesätter mångfald och inkludering samt välkomnar sökande med olika bakgrunder och erfarenheter.Om företaget
FIRST Personalpartner är ett auktoriserat bemanningsföretag inriktat mot industrin. Vi har personal för inhyrning och rekrytering. Vi arbetar lokalt och strävar alltid efter att anställa personal med efterfrågad kompetens så nära kundföretaget som möjligt. Tjänsten är en hyrrekrytering, vilket innebär möjlighet till anställning hos kundföretaget efter inhyrningsperioden. Ansökningarna behandlas löpande varvid tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Lön regleras i enlighet med bemanningsavtalet.
Vid frågor kan du kontakta Anna Andersson via mail, Anna.a@firstpersonal.se
Vi ser fram emot din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nr.1 Personalpartner AB
(org.nr 556606-5800), https://jobb.firstpersonal.se/lediga-jobb/
Bäckeskogsgatan 2 (visa karta
)
504 68 BORÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hammar Maskin AB Kontakt
Anna Andersson anna.a@firstpersonal.se Jobbnummer
10011092