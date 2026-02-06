Servicetekniker Personbil
Newmanbil AB / Maskinreparatörsjobb / Hässleholm Visa alla maskinreparatörsjobb i Hässleholm
2026-02-06
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Newmanbil AB i Hässleholm
Newmanbil AB i Hässleholm.
Vill du vara med och bygga ett framgångsrikt team hos oss?
Newmanbil AB har auktoriserad försäljning och fullservice av Peugeot, Opel, Citroën, Subaru, och Mazda. Dessutom har vi auktoriserad service för Honda och SAAB.
Servicetekniker:
Som servicetekniker hos oss handlar dina arbetsuppgifter främst om att serva, felsöka och reparera. I ditt arbete kommer du även ha en del kundkontakt.
För att fortsätta ligga i framkant avseende nya material, metoder och produkter kommer du som servicetekniker regelbundet att åka på utbildningar för att fortsätta kunna leverera högklassigt arbete och överträffa våra kunders förväntningar.
Vi söker dig som är fordonsutbildad och är en positiv person med ett brinnande intresse för jobbet som servicetekniker. Du är noggrann, stabil och strukturerad i ditt arbetssätt och säkerställer på så sätt alltid goda resultat. För att trivas i rollen tycker du om utmanande arbetsuppgifter och drivs av att lösa problem.
För att vara aktuell för tjänsten som Servicetekniker. har du:
• Erfarenhet minst 2 år i yrket.
• Erfarenhet eller god kännedom bilelektronik.
• Avslutad gymnasieutbildning, med inriktning mot fordon eller teknik
• Goda språkkunskaper i såväl svenska som engelska
• B-körkort
Vi erbjuder dig ett gott arbetsklimat där du tillsammans med kollegor får vara med att utveckla verksamheten framåt. Genom högklassiga produkter, engagerad personal och hög kundservice skapar vi entusiasm för våra märken.Publiceringsdatum2026-02-06Så ansöker du
Några enkla rader om dig själv med referenser mailar du snarast dock allra senast den 24 februari 2026 till jobb@newmanbil.se
.
Urval kommer att göras löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum
Frågor angående tjänsterna besvaras av
Platschef.
Eva Karlsson
0451-384002 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-24
E-post: jobb@newmanbil.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servicetekniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Newmanbil AB
(org.nr 556077-0660)
Södra Kringelvägen 2 (visa karta
)
281 22 HÄSSLEHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9727029