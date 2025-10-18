Servicetekniker Påbyggnader
2025-10-18
ProInt AB expanderar och söker nya medarbetare.
Vi söker servicetekniker till påbyggnader av transportbilar och lastbilar på kvällstid.
Arbetet innefattar service och reparation av påbyggnader och transportbilar samt lastbilar.
Kunskap inom hydrauliksystem är ett krav.
Kunskap av mig/mag och pinnsvets är ett krav.
Kunskap av Tig svetsning är meriterande.
C-kort är ett krav.
Lön enligt kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17
E-post: hakan@proint.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Service Tekniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Proint AB
(org.nr 556961-0743) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Håkan Björkman hakan@proint.se Jobbnummer
