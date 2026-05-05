Servicetekniker liftar

Interlift AB / Maskinreparatörsjobb / Sjöbo
2026-05-05


Vill du arbeta i en självständig roll där teknik, problemlösning och kundkontakt står i fokus? INTERLIFT AB söker nu en servicetekniker som vill vara med och säkerställa hög kvalitet och driftsäkerhet hos våra kunder.

Om tjänsten
Som servicetekniker hos oss arbetar du med service, felsökning, reparation och underhåll av lyftutrustning. Arbetet sker både självständigt och i nära dialog med kunder, vilket ställer krav på ansvarstagande och god servicekänsla.

Arbetsuppgifter
• Utföra service och förebyggande underhåll
• Felsökning och reparation av teknisk utrustning
• Installation och driftsättning, i verkstad men också ute hos kund kan förekomma
• Dokumentation av utfört arbete
• Kundkontakt och rådgivning

Vi söker dig som:
• Är självgående och tar eget ansvar för ditt arbete
• Har tekniskt intresse och god problemlösningsförmåga
• Har grundläggande kunskaper inom el (meriterande med erfarenhet)
• Har B-körkort
• Har god social förmåga och trivs i en kundnära roll

Vi erbjuder:
• Ett varierande och självständigt arbete
• Möjlighet till utveckling inom teknik och service
• Trevlig arbetsmiljö i ett stabilt företag
• Introduktion och löpande kompetensutveckling

Ersättning
Enligt avtal/ överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
E-post: jonas@interlift.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Interlift AB (org.nr 556607-1881)
Getinggränd 2 (visa karta)
275 39  SJÖBO

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
platschef
Jonas Hedeblad
jonas@interlift.se
010-1882204

Jobbnummer
9892505

