Servicetekniker liftar
2026-05-05
Vill du arbeta i en självständig roll där teknik, problemlösning och kundkontakt står i fokus? INTERLIFT AB söker nu en servicetekniker som vill vara med och säkerställa hög kvalitet och driftsäkerhet hos våra kunder.Publiceringsdatum2026-05-05Om tjänsten
Som servicetekniker hos oss arbetar du med service, felsökning, reparation och underhåll av lyftutrustning. Arbetet sker både självständigt och i nära dialog med kunder, vilket ställer krav på ansvarstagande och god servicekänsla.Arbetsuppgifter
• Utföra service och förebyggande underhåll
• Felsökning och reparation av teknisk utrustning
• Installation och driftsättning, i verkstad men också ute hos kund kan förekomma
• Dokumentation av utfört arbete
• Kundkontakt och rådgivning
Vi söker dig som:
• Är självgående och tar eget ansvar för ditt arbete
• Har tekniskt intresse och god problemlösningsförmåga
• Har grundläggande kunskaper inom el (meriterande med erfarenhet)
• Har B-körkort
• Har god social förmåga och trivs i en kundnära roll
Vi erbjuder:
• Ett varierande och självständigt arbete
• Möjlighet till utveckling inom teknik och service
• Trevlig arbetsmiljö i ett stabilt företag
• Introduktion och löpande kompetensutveckling Ersättning
Enligt avtal/ överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
E-post: jonas@interlift.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Interlift AB
(org.nr 556607-1881)
Getinggränd 2 (visa karta
)
275 39 SJÖBO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
platschef
Jonas Hedeblad jonas@interlift.se 010-1882204 Jobbnummer
9892505