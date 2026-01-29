Servicetekniker lantbruksmaskiner
Axima AB / Maskinreparatörsjobb / Lidköping
2026-01-29
Är du en skicklig mekaniker med erfarenhet av diagnostik och reparation av entreprenad- eller lantbruksmaskiner? Då har vi en spännande möjlighet för dig!
OM TJÄNSTEN
Som mekaniker hos oss kommer du främst arbeta med att diagnostisera och reparera lantbruksmaskiner i vår verkstad.
Vi söker en person som har några års erfarenhet av maskin- och fordonsservice och som förstår vikten av snabb och noggrann service.
VAD VI ERBJUDER
- En omväxlande arbetsdag med mycket frihet under eget ansvar
- Möjlighet till vidareutbildning internt och hos våra leverantörer för att hålla dig uppdaterad på den senaste tekniken
- En arbetsplats där du får vara en del av ett marknadsledande team
DIN PROFIL
För att trivas och vara framgångsrik i rollen behöver du vara självgående, noggrann, ordningsam och ha en stark känsla för kundservice. Du är flexibel, har god samarbetsförmåga och kan hantera ett högt tempo.
MERITERANDE
Kunskaper i felsökning och reparation av mekanik, el och hydraulik
Datorvana, då du kommer att använda datorer för felsökning
Goda kunskaper i engelska, både tal och skrift
B-körkort (obligatoriskt)
Är du redo för nästa steg i karriären?
Vill du vara en del av ett framgångsrikt och expansivt företag? Sök tjänsten idag och bli en del av vårt kompetenta och drivna team.
Vi ser fram emot att höra från dig!
UPPLYSNINGAR
Thobias Gustafsson, Verkmästare, 0761-02 62 98
Anders Holstmark, Platschef, 0725-24 57 90
Vi tror på våra ledord som är Engagemang - Tillgänglighet - Trygghet
Välkommen till www.axima.se
ANSÖKAN
Ansök genom att fylla i formuläret, urval sker löpande!
OM AXIMAKONCERNEN
Aximakoncernen är ett maskinhandelsföretag verksamt på 21 platser i följande län; Västra Götaland, Värmland, norra Halland, Jönköping, Östergötland, Södermanland, Örebro och Kalmar län.
Aximas affärsidé är att förse lantbrukare och entreprenörer med rationella maskinlösningar samt tillhandahålla professionell service.
Genom engagemang, kunskap och service skapar vi konkurrenskraftiga mervärden för våra kunder.
Vi är ca 275 medarbetare och omsätter ca 1400 Mkr.
Vi representerar i huvudsak världsledande varumärken som Case IH, New Holland, JCB, Pöttinger, Toro, Bergmann, Husqvarna, Polaris, Suzuki, Isuzu pickup, Fiat transportbilar med flera. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/5".
Detta är ett heltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Axima Lidköping
Thobias Gustafsson 0761-026298 Jobbnummer
9712761