Servicetekniker kyla - Örebro
2026-05-21
Vill du arbeta i en roll där din tekniska kompetens verkligen gör skillnad?Vi söker nu servicetekniker inom kyla som vill vara med och utveckla och säkerställa driften hos våra kunder i Örebro.
Hos oss får du ett självständigt och varierande arbete, där du arbetar nära kund och samtidigt är en del av ett kunnigt team med stor teknisk bredd.
Du får möjlighet att jobba med
Som servicetekniker kyla på Caverion hjälper du våra kunder med deras kylsystem/utrustningar. Du arbetar med allt från nyinstallationer till schemalagt underhåll och akut service. Ofta genomför du arbetet ensam, men ibland är ni flera som hjälps åt. Du kan också komma arbeta med övriga tekniska fastighetinstallationer vid behov.
Vi jobbar stenhårt för att vara bäst i serviceklassen, om du har relevant erfarenhet eller expertis vill vi gärna höra från dig. Beredskap kan ingå.
Du kommer också att arbeta med:
Merförsäljning genom att se möjligheter, föreslå förbättringar och uppdateringar av kundens tekniska systemen
Uppföljning och återrapportering
Planering av eget arbete
Eftersom du arbetar över en geografiskt spridd kundportfölj är rollen perfekt för dig som trivs med omväxling och frihet under ansvar.
Våra medarbetare är vårt hjärta
Våra medarbetare är den största tillgången vi har i vårt företag. Vi kan vara stolta över hur vi ser till att vi som företag lyckas genom att arbeta tillsammans. Hos Caverion får du möjlighet att utvecklas genom att förstärka, förnya och vidareutveckla din kompetens. Vår egen digitala utbildningsplattform säkerställer de kurser och certifieringar du behöver för att ligga i framkant inom ditt område. Hög arbetsglädje hos en stabil och trygg arbetsgivare med god ekonomi, där säkerheten alltid kommer först.
Publiceringsdatum2026-05-21
Är certifierad kyltekniker kat 1 (krav)
Har erfarenhet av service/drift/underhåll av kylsystem
Har erfarenhet av fastighetsteknik
God svenska i tal och skrift
B-körkort
Viktigt att du är serviceinriktad och tycker om kundkontakter och är engagerad och kan jobba både självständigt och i team med dina kollegor.
Det görs en säkerhetsprövning innan anställning vilket innebär en bakgrundskontroll och säkerhetsintervju.
Vi erbjuder
Teknik och regelverk förändras snabbt, och för att fortsätta utvecklas behöver vi hålla oss uppdaterade. Genom att ta del av aktuella utbildningar stärker du din kompetens, blir tryggare i vardagen och får fler möjligheter i karriären. Det är en investering som gör arbetet både enklare och roligare.
Goda utvecklings- och karriärmöjligheter. Både inom det egna området, inom ett nytt ämne eller en ny position med mer ansvar
Möjlighet att arbeta i en positiv, inkluderande och aktiv arbetsmiljö där fokus ligger på säkerhet
Arbeta i ett företag där hållbarhet står högt på agendan, där vi åtar oss att göra skillnad tillsammans med våra kunder
Bra löne- och försäkringssystem, inklusive pensions- och sjukförsäkring via kollektivavtal
Caverion är en drivande kraft för mångfald och jämställdhet
Attraktiv förmånsportal
Ansökan & KontaktOm du tycker att detta låter intressant och har någon fråga är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Maria Olsson tel. 070- 237 14 13 alt. mail maria.olsson@caverion.com
Vi tar inte emot ansökningar via mail!
Din ansökan vill vi ha senast den 30 juni 2026. Vi kan tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdatum.
Alla former för telefonsamtal som inte berör frågor om tjänsten, t ex från rekryterings-/ bemanningsföretag/annonssäljare undanbedes.
9921388