Servicetekniker IT till ViralConvert
Temp-Team Sverige AB / Supportteknikerjobb / Lund Visa alla supportteknikerjobb i Lund
2025-12-11
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
Är du tekniskt skicklig, serviceinriktad och gillar att hjälpa kunder komma igång med smart teknik?
Nu söker vi en Servicetekniker inom IT till ViralConvert som är ett snabbväxande bolag som levererar moderna kassasystem, beställnings- och betallösningar till restauranger.
Vad gör du?
Som Servicetekniker kommer du att:Besöka restaurangkunder, primärt i Malmö/Lund, och vara deras dagliga tekniska rådgivare.
Installera, konfigurera och uppdatera kassasystem, beställningsenheter och relaterad hård-/mjukvara.
Felsöka och åtgärda tekniska problem på plats hos kund.
Säkerställa att allt fungerar smidigt - från första installation till löpande support.
Du kommer att vara den som gör skillnad för kundernas dagliga drift - både i proaktiva rådgivningssituationer och vid support där det strular.
Vem är du?
Har god teknisk förståelse och trivs med att lösa problem i fält.
Gillar att vara rådgivande och skapa förtroende hos kunder.
Har B-körkort och är redo att besöka kunder i Malmö och Lund.
Erfarenhet från restaurangbranschen är meriterande men inte ett krav.
Skicka in din ansökan snarast då vi jobbar med löpande urval. Du kommer bli anställd som konsult hos Temp-team och du kommer ha en engagerad konsultchef för att säkerställa att du kommer väl till rätta på din arbetsplats. I denna tjänst har ViralConvert valt att samarbeta med oss på Temp-team. Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta rekryterande konsultchef Johan Friberg, jof@temp-team.se
.
Vill du vara med och skapa sunda, digitala kundupplevelser i en bransch i utveckling? Sök idag!
Sista dag att ansöka är 2026-01-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Temp-Team Sverige AB
(org.nr 556630-5420), https://viralconvert.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
ViralConvert AB Kontakt
Johan Friberg jof@temp-team.se Jobbnummer
9640366