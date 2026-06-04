Servicetekniker inom ventilation
Västerås Vent & Projekt AB / VVS-jobb / Västerås Visa alla vvs-jobb i Västerås
2026-06-04
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västerås Vent & Projekt AB i Västerås
Vill du arbeta i ett starkt team där teknik, kvalitet och service står i fokus? Då är du kanske rätt person för oss. Vi söker nu en servicetekniker inom ventilation till vår verksamhet i Mälardalen. Publiceringsdatum2026-06-04Om tjänsten
Som servicetekniker arbetar du med service, felsökning, underhållning och reparation av ventilationssystem ute hos våra kunder. Arbetet innefattar även injustering, OVK samt optimering av anläggningar för att säkerställa god funktion och energieffektiv drift.
Du kommer att arbeta i varierande projekt och miljöer vilket gör arbetet både utvecklande och omväxlande. Rollen innebär mycket kundkontakt och nära samarbete med kollegor, projektledare och samarbetspartners.
I rollen kommer du bland annat att arbeta med:
* Service och underhåll av ventilationssystem
* Felsökning och reparation
* Injustering av luftflöden
* OVK-besiktningar och åtgärder
* Planering av det dagliga arbetet
* Dokumentation och rapportering
Vi söker dig som
• Har erfarenhet inom ventilation och servicearbete
• Trivs i en praktisk och kundnära roll
• Har erfarenhet av injustering och starkt meriterande om du har erfarenhet av OVK
• Har kunskap om felsökning och åtgärder
• Har B-körkort
Som person är du
• Självgående och ansvarstagande
• En lagspelare som bidrar till god stämning i teamet
• Lösningsorienterad och serviceinriktad
Vi erbjuder
• Möjligheter att utvecklas och växa inom företaget
• Möjligheter att påverka och ta ansvar för dina arbetsuppgifter
• Kollektivavtal och friskvårdsbidrag
• 38 timmars arbetsvecka
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Heikki Freisting på telefonnummer 070-790 84 85.
Skicka din ansökan till info.vasteras@vvop.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04
E-post: info.vasteras@vvop.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås Vent & Projekt AB
(org.nr 556707-3951)
Brandthovdagatan 16 (visa karta
)
721 35 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD
Heikki Freisting heikki.freisting@vvop.se 070-790 84 85 Jobbnummer
9948422