Servicetekniker inom förpackningsindustrin - Bemannix AB - Installationselektrikerjobb i Stockholm

Bemannix AB / Installationselektrikerjobb / Stockholm2021-06-30Är du på jakt efter en ny utmaning inom teknisk service? Är du en skicklig servicetekniker som letar efter ett rörligt och självständigt jobb?Vi söker nu åt kunds räkning en Servicetekniker med start i september som med stort engagemang och omsorg ska reparera och underhålla maskiner inom förpackningsindustrin. Låter detta som en utmanande och spännande tjänst för dig? Missa då inte denna chans!Utgå från ditt hem! Ditt tjänstgöringsområde kommer att vara runtom olika platser i hela Sverige vilket betyder att du kan utgå ifrån egna hemmet oavsett vart du bor. Du kommer att ha en tjänstebil via företaget att transportera dig med till kundföretagen.2021-06-30Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av reparation och service av maskiner, samt ansvara för egna kunder och upprätta serviceavtal. Du kommer att utföra teknisk support samt problemlösning och anpassning av utrustning och maskiner. Arbetet kommer främst utföras inom Sverige, men support kan förekomma till andra länder då bolaget har utländska leverantörer.Du som söker får gärna ha erfarenhet av tidigare kundansvar eller eget företag inom liknande. Här har du stora möjligheter att ha ett fritt och självständigt arbete med möjlighet till personlig utveckling!OmfattningTjänsten är på heltid. Månadslön efter överenskommelse. Utlandsresor förekommer, i Skandinavien samt Italien.Vem söker vi?För att lyckas bra i rollen bör du vara en positiv och ordningsam person med god initiativförmåga. Som person har du förmåga att prioritera och strukturera ditt arbete samt lösa problem som uppstår. Det är viktigt att du har god servicekänsla samt ett kritisk tänkande kring det problem du ställs inför.Att du har teknisk erfarenhet sen innan är ett krav då du kommer bemöta spännande utmaningar från dag ett. Vi söker dig som har gedigen erfarenhet inom området, eller dig som studerar till ingenjör och har goda kunskaper inom reparationer generellt.Mer info om själva företaget och fler detaljer kring tjänsten kommer ges under den personliga intervjun.Du har en teknisk praktisk bakgrundDu kan läsa el-schemanObehindrat svenska i tal och skriftGod engelska i tal och skriftAllmän generell datorvanaFullständig gymnasieutbildningFlexibel, beredd på snabba förändringarMeriterandeFlerspråkigSök tjänsten via ansökningslänken genom att klicka på Skicka ansökan. Vi tar endast emot ansökningar via vår karriärsida.För mer information om jobbet är du välkommen att kontakta oss på 08-555 687 00, dagtid vardagar mellan kl 09:00-16:00.Urval och intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten är planerad att tillsättas efter sommaren.Ett utdrag ur belastningsregistret tas på samtliga sökande som kallas till personlig intervju.Varmt välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-08-31Bemannix AB5838207