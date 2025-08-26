Servicetekniker i portbranschen
2025-08-26
Som servicetekniker på Port och industriservice Ljungby AB är du vårt ansikte utåt!
Du trivs med att planera, rapportera och följa upp utförda arbeten och du jobbar proaktivt med merförsäljning genom att se förbättringsåtgärder i den dagliga verksamheten.
Dina arbetsuppgifter kommer bestå av att ansvara för driften hos våra kunder vad gäller att portar, lastbryggor och grindar fungerar optimalt. Du kommer även till viss del arbeta med konsumenter för att mäta och montera garageportar. Genom ett nära samarbete och daglig dialog med kunden utföra ett varierande arbete som innefattar felsökning och akuta åtgärder men också planerade reparationer, förebyggande underhåll och montage.
Du behöver vara en driven och glad person som gillar att ha omväxlande arbetsmiljö. Det innebär även direkt kundkontakt och möjligheten att styra din dag med stort eget ansvar vilket innebär att du behöver ha som mål att bli självgående inom företaget. Vi erbjuder ett flexibelt arbete med stor frihet under ansvar då du har möjlighet att utgå hemifrån med servicebussen och åker direkt ut till kund.
I ryggen har du Port & Industriservice Ljungby AB som just nu är operativt i Kronobergs Län med omnejd. Vi är idag tio medarbetare varav 6 av oss är servicetekniker/montörer, en administrativ tjänst på kontoret och två ägare.
Teamet har tillsammans många år i branschen och en väldigt spridd kompetens inom många märken i vilket gör oss väldigt konkurrenskraftiga.
• Vi söker dig med teknisk kunskap och ett stort intresse till att utvecklas inom området.
• Du har en utbildning inom el, mekanik eller skaffat dig kunskapen via arbetslivserfarenhet.
• Du uppskattar kundkontakten och van att jobba både självständigt och i grupp.
• Du skriver och pratar svenska obehindrat. Engelska är meriterande.
För tjänsten krävs innehav av giltigt B-körkort. BE- körkort är meriterande.
Rekrytering sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
E-post: info@portindustriservice.se
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559200-7339), https://portindustriservice.se/
Mossgatan 7
)
341 39 LJUNGBY
För detta jobb krävs körkort.
