Servicetekniker Fleninge
2025-12-11
Är du en teknisk intresserad person med erfarenhet av service och reparationer av tunga maskiner och har du ett stort intresse för lantbruksbranschen? Letar du efter en utvecklande och spännande roll med härliga kollegor och vill arbeta med branschens ledande varumärken? Då är du vår nya servicetekniker på Swedish Agro i Fleninge!
VAD BLIR DU EN DEL AV?
Swedish Agro
På Swedish Agro skapar vi värde för svenskt lantbruk genom att vara en helhetsleverantör för den enskilda lantbrukaren och erbjuder insatsvaror, foder och maskiner av högsta kvalitet. Vi representerar branschens ledande maskinvarumärken CLAAS, HORSCH, METSJÖ, RAUCH, SPEARHEAD, SCANSTONE, AVR, AGXEED och DALBO och har en av Europas modernaste foderfabriker som tillverkar foder för flera djurslag. Vi har en gemensam tro på att vi är starkare tillsammans och arbetar för långsiktighet, kvalitet och lönsamhet.
DITT ANSVARSOMRÅDE
Varierande uppdrag både i verkstad och ute på fält
Som servicetekniker har du ansvar för att serva och reparera lantbruksmaskiner och bedriva god service för våra kunder. I en omväxande roll arbetar du både i verkstaden och ute på fält för att reparera och serva maskiner på plats hos lantbrukaren. I denna roll får möjlighet att arbeta flexibelt och självständigt genom att arbeta med högteknologiska maskiner, varierade felsökningar och utmanas i vardagen. Dokumentation och kundkontakt är en viktig del av arbetet där du tillsammans med dina kollegor har stort inflytande för att bedriva verkstaden framåt. Som servicetekniker agerar du även som en viktig länk mellan våra säljare, leverantörer, samarbetspartners och andra avdelningar i företaget. Tillsammans är vi starkare och arbetar genom ett tydligt samarbete och gemensamma mål. Du blir en del av vårt team på vår anläggning i Fleninge med nära kollegor och verkstadschef. Tjänsten är på 100% med placering i Fleninge.
DIN PROFIL
Du är en person som har ett stort intresse för teknik och maskiner, tar ansvar och tycker om att arbeta självständigt såväl som i team. Du har ett stort kundfokus och vill aktivt arbeta för en god service både i rätt tid och kvalité. Du tycker om att utvecklas, lära dig nya saker varje dag och ser lösningar i stället för problem. Vi lägger stor vikt på dina personliga egenskaper, intresse och driv.
Vidare ser vi att du har:
Fordonsteknisk utbildning och/eller praktisk erfarenhet av tunga fordon/maskiner
Några års erfarenhet inom Lantbruks branschen är meriterande
Kunskap inom hydraulik/el
Goda språkkunskaper i svenska och engelska både tal och skrift
B körkort är ett krav
ÄR DU INTRESSERAD?
Så ansöker du
Om du tycker att tjänsten låter spännande, skicka gärna din ansökan redan idag eller så snart som möjligt genom att klicka på "ANSÖK". Vi räknar med att hålla intervjuer löpande och kan komma att avbryta sökandet när rätt kandidat har hittats.
Vi tror att mångfald stärker lösningen av uppgifter. Vi uppmanar därför alla intresserade - oavsett bakgrund - att söka tjänsten. Vi hoppas att höra från dig!
Har du några frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Verkstadschef Markus Johansson på tel: 0738-03 69 62
VI ERBJUDER
Starkare tillsammans
På Swedish Agro bygger vår grund på samarbete och vi har en grundläggande tro att vi är starkare tillsammans. Vi erbjuder därmed en arbetsplats där vi utvecklas tillsammans - över avdelningar, kompetenser och landsgränser. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och vi strävar efter att skapa de bästa förutsättningarna för trivsel, engagemang och inflytande.
EN INTERNATIONELL KONCERN
Vi vill skapa värde! För lantbruket, för lantbrukaren och för våra medarbetare.
Swedish Agro är en del av Danish Agro-koncernen, med mer än 5 000 kollegor fördelat på 100 företag i 15 länder. Från fältet till skärmen är våra medarbetare kärnan i vår förmåga att skapa värde och utveckla framtidens lantbruk och säkerställa att vi kan spela en avgörande roll i branschens digitala och gröna omställning - och att vi varje dag hjälper lantbrukaren att odla mat i världsklass. Detta gör vi genom att stärka, odla och utveckla branschen - och inte minst varandra. Och vi behöver dig också!
Är du mer nyfiken på Danish Agro- koncernen? Se vår koncernfilm här!
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-01-04
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swedish Agro Machinery AB
(org.nr 559040-0528), https://swedishagro.se/ Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9639210