Servicetekniker Fagers med omnejd
2026-05-04
Vill du ha ett jobb där varje dag bjuder på spännande tekniska utmaningar, frihet att planera ditt arbete och stora möjligheter att utvecklas?
Som servicetekniker hos oss på Mitsubishi Forklift Trucks arbetar vi inte bara med att serva och laga truckar, du gör också en verklig skillnad för våra kunders vardag. Vi är ca 65 servicetekniker i Sverige och tillsammans besitter vi en enorm kompetens och stolthet över det vi kan.
Detta är en bred roll som passar den naturligt händiga personen och omfattar bland annat arbete med el mekanik, hydraulik och svets.
Vad du kommer att göra
Du kommer att arbeta med att service och support, installation, konfigurering, kalibrering, driftsättning och testning av truckar. Det innebär att du felsöker, hittar tekniska problem och genomför lämpliga lösningar. Du kan även få utbilda kundens personal i användning av våra truckar. Vi arbetar digital och använder datorer som stöd i det dagliga arbetet.
Du utgår hemifrån och arbetar gentemot våra kunder i Fagersta, Avesta, Skinnskatteberg, Norberg, Hedemora med omnejd.
Vad vi tror att du kan
Du har ett par års erfarenhet som fordonsmekaniker eller dylikt
Du gillar teknik och är inte rädd för att skruva, testa och lösa problem
Du har hög teknisk kompetens inom truck eller liknande område
Du har god kännedom om gällande regelverk, standarder och rådande lagstiftning (vi erbjuder utbildning vid behov)
Du kan uttrycka dig tydligt på svenska i tal och skrift
Du har B-körkort
Vem du är
Du är serviceinriktad, kvalitetsmedveten och noggrann som person. Du planerar ditt arbete tillsammans med servicechefen för ditt område och har god struktur och framförhållning. En viktig del av arbetet är dokumentation och du behöver vara van av daglig administration. Du möter många människor i arbetet så värdesätter vi din sociala kompetens och ser gärna att du har ett affärsintresse då våra tekniker ofta är kundens närmaste rådgivare.
Varför oss
Vi erbjuder ett varierande, stimulerande och ansvarsfullt arbete i ett internationellt företag med ett positivt arbetsklimat. Utöver detta erbjuder vi såklart också friskvårdsbidrag och även digitala, individanpassade pensionsråd genom Lifeplan. Skicka in din ansökan med ditt CV så snart som möjligt, dock senast den 12 april 2026. Vi kommer hantera ansökningarna löpande och tjänsten kan komma att tillsättas tidigare. Tjänsten kräver att du har ett giltigt arbetstillstånd eller ett svenskt/europeiskt medborgarskap. Om du har frågor vänligen se kontaktuppgifter nedan. Observera att vi tyvärr inte kan ta emot ansökningar via mejl. Vänligen ansök genom att klicka på "Apply".
Om Mitsubishi Logisnext
Mitsubishi Logisnext is a world-leading provider of logistics and materials handling solutions matched to both local and trans global customer. MLE offers materials handling and logistics customers a comprehensive range of state-of-the-art forklifts, warehouse equipment and AGV (automated guided vehicle) solutions, along with racking, IoT (Internet of Things) systems and tailored packages of customer-focused services. These are marketed under the Mitsubishi Forklift Trucks, Cat® Lift Trucks, Rocla and TCM banners. The brands are supplied through separate networks to appeal to different customer categories and to satisfy their particular requirements. Visit our website for more information: https://logisnext.eu/ Så ansöker du
Dette er et heltidsjobb. Arbetsgivare Logisnext Sweden AB
