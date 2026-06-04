Servicetekniker

Wikan Personal AB / Maskinreparatörsjobb / Växjö
2026-06-04


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Vill du arbeta i en varierande roll där teknik, problemlösning och praktiskt arbete står i fokus? Vi söker nu en servicetekniker som vill bli en viktig del av vårt team.

Publiceringsdatum
2026-06-04

Arbetsuppgifter
Som servicetekniker ansvarar du för service, underhåll och felsökning av maskiner och produktionsutrustning. Arbetet är omväxlande och innefattar både förebyggande underhåll och akuta insatser för att säkerställa en hög driftsäkerhet.

Service och underhåll av maskiner och utrustning
Felsökning och reparation inom mekanik, hydraulik och enklare el
Förebyggande underhåll enligt underhållsplaner
Medverkan vid installationer och förbättringsarbeten
Dokumentation av utförda arbeten

Din bakgrund/Dina egenskaper

Vi tror att du har ett tekniskt intresse och erfarenhet av underhållsarbete inom industri, verkstad eller liknande verksamhet. Du är lösningsorienterad, ansvarstagande och trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor.

Erfarenhet av mekaniskt underhåll
Kunskaper inom hydraulik
Grundläggande kunskaper inom el
Förmåga att läsa ritningar och teknisk dokumentation
B-körkort

Information och kontakt

För mer information eller frågor kring tjänsten kontakta Viktor Nyström 0470 - 34 83 71.

Om Wikan Personal

Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.

Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Wikan Personal AB (org.nr 556842-7818), https://www.wikan.se
Storgatan 82A (visa karta)
352 46  VÄXJÖ

Arbetsplats
Wikan Personal Växjö

Kontakt
Viktor Nyström
viktor@wikan.se
+46730400656

Jobbnummer
9948453

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