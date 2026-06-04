Servicetekniker
Wikan Personal AB / Maskinreparatörsjobb / Växjö Visa alla maskinreparatörsjobb i Växjö
2026-06-04
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wikan Personal AB i Växjö
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Tingsryd
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en varierande roll där teknik, problemlösning och praktiskt arbete står i fokus? Vi söker nu en servicetekniker som vill bli en viktig del av vårt team.Publiceringsdatum2026-06-04Arbetsuppgifter
Som servicetekniker ansvarar du för service, underhåll och felsökning av maskiner och produktionsutrustning. Arbetet är omväxlande och innefattar både förebyggande underhåll och akuta insatser för att säkerställa en hög driftsäkerhet.
Service och underhåll av maskiner och utrustning
Felsökning och reparation inom mekanik, hydraulik och enklare el
Förebyggande underhåll enligt underhållsplaner
Medverkan vid installationer och förbättringsarbeten
Dokumentation av utförda arbeten
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi tror att du har ett tekniskt intresse och erfarenhet av underhållsarbete inom industri, verkstad eller liknande verksamhet. Du är lösningsorienterad, ansvarstagande och trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor.
Erfarenhet av mekaniskt underhåll
Kunskaper inom hydraulik
Grundläggande kunskaper inom el
Förmåga att läsa ritningar och teknisk dokumentation
B-körkort
Information och kontakt
För mer information eller frågor kring tjänsten kontakta Viktor Nyström 0470 - 34 83 71.
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wikan Personal AB
(org.nr 556842-7818), https://www.wikan.se
Storgatan 82A (visa karta
)
352 46 VÄXJÖ Arbetsplats
Wikan Personal Växjö Kontakt
Viktor Nyström viktor@wikan.se +46730400656 Jobbnummer
9948453