Servicetekniker
Randstad AB / Kundservicejobb / Jönköping Visa alla kundservicejobb i Jönköping
2026-01-13
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Jönköping
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Nässjö
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-13Dina arbetsuppgifter
Är du en servicetekniker som är redo för en ny utmaning? Gillar du att resa runt till kunder och ansvara för löpande service och underhåll inom främst kylindustrin?
Som servicetekniker på Samon kommer du att vara en mycket viktig del i vår verksamhet och ansiktet utåt mot våra kunder. Du kommer att arbeta med service och underhåll för både nya och befintliga kunder. Med Jönköping som bas, kommer du att ha ett spännande geografiskt ansvarsområde som sträcker sig inom en radie om 2-3 timmar. Arbetet innefattar planering/bokning av uppdrag samt utföra arbetet som består av kalibrering av detektorer, test av utrustning, till/ombyggnation samt dokumentering. Du kommer även vara en del av vår tekniska support och bistå med teknisk hjälp och guidning till installatörer och kyltekniker. Du kommer arbeta som resande servicetekniker vilket innebär ca 50-70 övernattningar per år, främst i Sverige. Uppdrag utomlands kan också bli aktuellt. Du kommer arbeta självständigt och ha stort eget ansvar.
SAMON är ett tillverkningsbolag i Vellinge, söder om Malmö. Företaget startades 1990 och har sedan starten arbetat med gas detektering för främst kylindustrin, men även inom andra områden där skadliga eller farliga koncentrationer av gaser kan förekomma. Just nu är vi inne i en expansiv och spännande fas då kraven stramats åt än mer inom kyl branschen vilket ställer frekventare krav på användning av våra produkter.
Vi ger dig ett stimulerande, utvecklande samt självständigt arbete inom ett företag under expansion. I förlängningen kommer denna position innebära stora möjligheter till avancemang i organisationen.
Ansvarsområden
Planering/bokning av uppdrag
Kalibrering av detektorer, test av utrustning, till/ombyggnation samt dokumentering
Vara en del av vår tekniska support och bistå med teknisk hjälp och guidning till installatörer och kyltekniker
Ca 50-70 övernattningar per årKvalifikationer
El-teknisk bakgrund inom styr/regler/automation, gärna inom kyla.
Genomförd utbildning med teknisk inriktning tex Kyla, El-Automations, styr-regler
Kunna läsa och förstå ett el-schema
Social, serviceinriktad samt strukturerad
Flexibel och ha en förmåga att hålla i flera bollar i luften samtidigt
Behärskar både svenska och engelska flytande i tal och skrift
kunskaper i Officepaketet och snabb på datorn.
Kunna vara på resande fot i 1-5 dagar i rad på uppdrag
Kunna ta stort eget ansvar och kunna arbeta självständigt
Har ca 5års erfarenhet av liknande arbete som serviceteknikerOm företaget
Safe Monitoring Group AB
SAMON är ett tillverkningsbolag i Vellinge, söder om Malmö. Företaget startades 1990 och har sedan starten arbetat med gas detektering för främst kylindustrin, men även inom andra områden där skadliga eller farliga koncentrationer av gaser kan förekomma. Just nu är vi inne i en expansiv och spännande fas då kraven stramats åt än mer inom kyl branschen vilket ställer frekventare krav på användning av våra produkter. SAMON har mer än 85 % av sin försäljning på export till i princip hela världen. Bland kunderna finns företag såsom Upfield, Nestlé, Johnson Controls, Beijer Ref, Carlsberg, Coca Cola, Orkla och Arla Foods. Ersättning
Monthly Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718) Arbetsplats
Safe Monitoring Group AB Jobbnummer
9681854