Servicetekniker
2026-01-07
, Göteborg
, Partille
, Lerum
, Mölndal
Är du våran nya Servicetekniker?
Klaro Reningsverk Sverige expanderar och söker nu efter en driftig servicetekniker till vårat team!
Som tekniker har du ansvar för den dagliga driften av våra minireningsverk, samt montage och uppstart av nya anläggningar. Felsökningar och andra tekniska utmaningar ingår också i jobbet.
Som servicetekniker hos Klaro har du ett självständig ansvar för att planera arbetsdagen, och styr jobbet ifrån din egen servicebil.
Våra kunder sträcker sig från Luleå i norr till Ystad i söder, så resor ingår i jobbet. Vi samarbetar nära med våran serviceorganisation i Klaro Norge, så resor i Norge kommer också förekomma.
Du utgår från vårat kontor och lager i Kareby. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-07
E-post: info@klaro.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servicetekniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Klaro reningsverk Sverige AB
(org.nr 559110-5001)
Arntorp 320 (visa karta
)
442 93 KAREBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Affärschef
Asgeir Skjolden asgeir@klaro.se 0707 77 92 60 Jobbnummer
9670816