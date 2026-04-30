Serviceteamare med nyckelansvar i Bromma - Hemfrid

2026-04-30
HEMFRID SÖKER STÄDARE I STOCKHOLMS LÄN - KVALITET OCH SERVICE I FOKUS!
Vill du ha ett jobb där du verkligen gör skillnad i människors vardag? Hemfrid är Sveriges största företag inom hemstädning. Vi hjälper våra kunder med städning, fönsterputs och andra tjänster i hemmet, alltid med kvalitet och omtanke.
Nu söker vi dig som vill arbeta som serviceteamare med nyckelansvar i Bromma med omnejd. Hos oss blir du en del av ett internationellt team med kollegor från hela världen, tillsammans levererar vi service i världsklass. För den här rollen är krav EU eller Svensk körkort och goda kunskaper inom svenska och engelska.
Vad erbjuder vi?
En tjänst på 75 %
Kollektivavtal och trygga anställningsvillkor
Fast månadslön - samma lön varje månad
Milersättning mellan kunder för dig som kör egen bil i tjänst
Betalt restid mellan kunderna
Försäkringar (sjukdom, ansvar och tjänstepension)
Vi värnar om din hälsa! Därför erbjuder vi ett friskvårdsbidrag på 2 400 kr per år
Gratis mobilabonnemang
Kostnadsfri utbildning i hemstädning samt vidareutbildningar inom service och städning
Field Lead/Buddy - kontaktperson inom städning samt stöd till medarbetare ute på fältet
Teamträffar och gemensamma fester
Om rollen
Som serviceteamare är du en nyckelperson i vårt kvalitetsteam och arbetar nära Area Manager och Field Lead. Du säkerställer hög kvalitet i leveransen och stöttar kollegor ute på fältet.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Start- och storstädningar
Fönsterputs
Vikariepass
Kvalitetskontroller
Introduktion av nya medarbetare vid behov
Nyckelhantering
Du bidrar till nöjda kunder, starkare team och utveckling av våra arbetssätt.
Vem är serviceteamaren?
Serviceteamaren är en erfaren inom hemstädning och serviceinriktad person som trivs i team och levererar hög kvalitet, även i mer komplexa uppdrag som stor- och flyttstäd.
Hen är självgående, ansvarstagande och trygg i sin yrkesroll. Med ett öga för detaljer, ett strukturerat arbetssätt och god kommunikation representerar hen Hemfrid professionellt i varje uppdrag.
Ansök redan idag! Läs mer på www.hemfrid.se/karriar
och ansök Har du frågor? Kontakta oss gärna på hr@hemfrid.se
Vi ser fram emot att höra från dig!
HEMFRID IS LOOKING FOR CLEANERS IN STOCKHOLM COUNTY - QUALITY AND SERVICE IN FOCUS!
Do you want a job where you truly make a difference in people's everyday lives? Hemfrid is Sweden's largest home cleaning company. We help our customers with cleaning, window cleaning, and other home services - always with quality and care.
We are now looking for someone who wants to work as a Service Team Member in Bromma and surrounding areas. With us, you will be part of an international team with colleagues from all over the world, delivering world-class service together. For this role, an EU or Swedish driver's license is required, along with good proficiency in both Swedish and English.
What do we offer?
A 75% position
Collective agreement and secure employment conditions
Fixed monthly salary - same salary every month
Mileage compensation between customers if you use your own car for work
Paid travel time between customers
Insurance (health, liability, and occupational pension)
We care about your health! That's why we offer a wellness allowance of SEK 2,400 per year
Free mobile subscription
Free training in home cleaning and further education in service and cleaning
Field Lead/Buddy - a contact person within cleaning who supports employees in the field
Team meetings and social events
About the role
As a Service Team Member, you play a key role in our quality team and work closely with the Area Manager and Field Lead. You ensure high-quality service delivery and support colleagues in the field.
Your responsibilities include:
Start and deep cleaning
Window cleaning
Covering shifts when needed
Quality control checks
Introducing new employees
Key handling
You contribute to satisfied customers, stronger teams, and continuous improvement of our ways of working.
Who is the Service Team Member?
The Service Team Member is an experienced in homecleaning and service-minded professional who enjoys teamwork and delivers high quality - even in more complex tasks such as deep cleaning and move-out cleaning.
You are self-driven, responsible, and confident in your role. With an eye for detail, a structured approach, and strong communication skills, you represent Hemfrid professionally in every assignment.
Apply today! Read more at www.hemfrid.se/karriar
and apply.
Have questions? Contact us at hr@hemfrid.se
We look forward to hearing from you! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7585450-1975393". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hemfrid i Sverige AB
(org.nr 556529-8444), https://karriar.hemfrid.se
Tulegatan 11
)
113 53 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
