Servicestjärna till magiska artonnittiosju
Elite Hotels Of Sweden AB / Restaurangbiträdesjobb / Umeå Visa alla restaurangbiträdesjobb i Umeå
2025-09-02
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Elite Hotels Of Sweden AB i Umeå
, Örnsköldsvik
, Skellefteå
, Luleå
, Kiruna
eller i hela Sverige
Sökes: Ett glatt Serviceproffs!
Fler och fler gäster besöker oss och vi arbetar brett med service från morgon till kväll, dessutom pågår vår verksamhet ofta på många olika platser inom hotellet.
Vi söker dig som, tillsammans med resten av vårt team, vill ansvara för att vi alltid levererar en högklassig service till våra gäster. Tjänsten innebär ca 80-85% och utgörs till största del av drift men med ett gemensamt ansvar för alla delar av vår service ingår också tid för planering av allt från större event till förberedelse av matsal.
Vi söker dig som har erfarenhet av restaurangbranschen sedan tidigare - vi söker dig som vill arbeta i vår bransch för att du brinner för att ge alla gäster den bästa upplevelsen. Tjänsten innebär både dag- och kvällsarbete och hos oss är vi oerhört noga med att alltid hjälpas åt - det innebär en prestigelös miljö där vi håller fokus på gästen, lösningar och samarbetet. Dina arbetsuppgifter är i första hand att, tillsammans med teamet, skapa upplevelser för gästen med mat och dryck, utöver detta tar du ansvar för alla de arbetsuppgifter och sysslor som tillhör daglig drift av restaurangen.
Som person är du ansvarstagande, engagerad, positiv och noggrann. Vi ser en proaktiv person som tycker om att bygga miljöer där människor ska trivas. Vidare har du god förmåga att kunna prioritera och planera ditt arbete så att verksamhetens alla delar levererar. Du är lösningsorienterad och duktig på att engagera och utbilda - du har ett gott tålamod och ser dig själv som nyfiken och utvecklingsbar. Du gillar en rak dialog och du förstår betydelsen av att alla vi arbetar tillsammans för att vi ska kunna vara bäst i alla lägen. Du förstår också vikten av gemensamma rutiner, förberedelse för varandra och är dessutom kreativ när det kommer till små extra upplevelseförhöjande aktiviteter i vardagen.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift är en förutsättning. Sommelierutbildning är meriterande.
Vill du utmana dig själv - är du driven och gillar du ansvar och delaktighet?
Kom och sök hos oss!
Praktikaliteter:
Arbetstider: Varierande
Omfattning: omkring 80%
Start: omgående
Lön: enligt kollektivavtal
För frågor om tjänsten kontakta: Laurent.lathiere@elite.se
Sista dag att ansöka är Urval kommer ske löpande, vi rekommenderar därför att du inte väntar med din ansökan!
Vi ser framemot att höra från dig! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Elite Hotels Of Sweden AB
(org.nr 556248-5259), https://www.elite.se/sv/ Arbetsplats
Elite Hotels Kontakt
Laurent Lathière laurent.lathiere@elite.se Jobbnummer
9488747