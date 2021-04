Servicesnickare till A-team! - 3T Sverige AB - Snickarjobb i Malmö

3T Sverige AB / Snickarjobb / Malmö2021-04-12Byggentreprenad Resurs Sverige AB.Vår variation inom bolaget och dess olika kunskapsinriktningar ger dig som uppdragsgivare ett komplett utbud av tjänster, där utföraren besitter den rätta kompetensen. Det borgar för Din trygghet!Vi blev under 2018, 2019 och 2020 nominerade till "Årets tillväxtföretag" av företagsorganisationen Tillväxt-Malmö.Vår slogan - "Vi bygger med kärlek"- är det som vårt byggföretag stoltserar under. Vår personal som är valda under stor omsorg, utifrån kompetens och personlig inställning, stoltserar själv utåt att de tillhör familjen Byggentreprenad.Är du vår nästa stjärna! Vill du bli del av vårt grymma gäng av servicesnickare? Ser du bara lösningar och inte hinder.Har du nära till skratt och uppskattar att jobba med kreativa snickare som ser vikten av att varje kund är värdefull?Då är du en av oss och den vi söker!- "Vi bygger med kärlek" - är vårt ledord. Vi älskar att förvåna våra kunder med vår kvalité och service.Vi bygger allt men just på servicesidan är det tex tillbyggnader, ombyggnader, BRF-service mm.Har du utbildning eller jämförbar, flerårig, erfarenhet så tveka inte att söka.Vill jobba med "eliten" för du känner att du tillhör där.?Vill du känna att du har möjlighet att växa och vara med i ett företag som växer?Sök då omgående tjänsten genom denna anonnsen.Vi kommer ta intervjuer löpande. Blir det många sökande kan svar utebli då det är för hög belastning.Vid frågor om tjänsten är ni välkomna att kontakta Louise Ekberg per mejl. louise@solutionteam.se . OBS. Inga CV tas emot per mejl. Sökning av tjänsten görs genom anonnsen.2021-04-12B (Personbil)Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFastSista dag att ansöka är 2021-04-193T Sverige AB5686108