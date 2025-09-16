Servicesnickare sökes
Företag: Aktiv Bygg i Malmö AB
Plats: Malmö med omnejd
Anställning: Heltid, provanställning 6 månader därefter eventuell tillsvidareanställning
Är du en självgående snickare som gillar variation i vardagen? Har du ett öga för detaljer, gillar kundkontakt och trivs med att lösa problem? Då kan du vara den vi söker!
Som servicesnickare hos oss kommer du att arbeta med allt från mindre reparationer till ombyggnationer och renoveringsprojekt. Ingen dag är den andra lik, och du får ta ansvar för dina egna uppdrag - ofta ute hos våra kunder.Publiceringsdatum2025-09-16Arbetsuppgifter
• Mindre bygg- och snickeriarbeten
• Renovering och underhåll av fastigheter
• Kundkontakt och problemlösning på plats
• Planering och samordning av material och tid
• Har erfarenhet av arbete inom byggbranschen eller liknande fysiskt arbete
• Är arbetsvillig, pålitlig och har god fysisk styrka
• Kan arbeta både självständigt och i team
• Har B-körkort
• Behärskar svenska och/eller engelska i tal och skrift
Vi erbjuder
Konkurrenskraftig lön
Möjlighet till utveckling inom företaget
Ett engagerat och stöttande teamSå ansöker du
Skicka ditt CV och ett kort personligt brev till ansokningar@aktivbyggmalmo.se
senast 2025-10-15.
Märk din ansökan med "Servicesnickare".
Vi intervjuar löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
Sista dag att ansöka är 2025-10-16
