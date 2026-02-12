Servicesäljare sökes Norrort
2026-02-12
Sedan 2011 är Nav1rekrytering den totala leverantören av personallösningar helt inriktade mot motorbranschen.Publiceringsdatum2026-02-12Dina arbetsuppgifter
Som kundmottagare hos oss är du vårt ansikte utåt och det är dig som kunden har kontakt med genom hela serviceprocessen. Det är viktig att du har förmågan att sätta dig in i kundens situation och eventuella problem för att kunna ge rätt råd och erbjuda rätt tjänster. Dina arbetsuppgifter består av bl.a. av att;
• ge bästa möjliga kundservice genom kunskap och bemötande
• administrera, boka och planera arbetet mot verkstaden
• ge kunden löpande information gällande status på deras inlämnade fordon
En vanlig arbetsdag tar du emot bokningar och förfrågningar via mail, telefon och vid disk. Ser till att allt är förberett inför kundens besök. Välkomnar och hjälper kunden vid inlämning av bilen, administrerar och planerar ut arbetet på verkstaden, ansvarar för processen och återkopplar till kunden löpande hur arbetet fortskrider. Kontaktar kund när bilen är klar för avhämtning, lämnar ut bilen.
Personligt
Som person är du lyhörd, flexibel och driven. Du är flexibel inför olika arbetsuppgifter, även under tidspress och tycker om att ha ordning och reda runt dig. Du besitter förmågan att självständigt organisera det dagliga arbetet, hela tiden med kunden i fokus.
Rollen som kundmottagare kräver att du är social, utåtriktad, serviceminded och uttrycker dig väl i tal och skrift.
Vi sätter stort fokus på lämplig personlighet.Erfarenheter
Vi tror att du som söker har arbetat kundorienterat under minst 2-3 år och du har ett fordonstekniskt intresse. Dokumenterad erfarenhet som kundmottagare från bilbranschen och kunskaper i system som Cabas, Kobra eller dylikt är mycket meriterande. Ytterligare krav är att du har goda datakunskaper.
Vi erbjuder ett roligt och fartfyllt arbete med mycket goda utvecklingsmöjligheter, här får du chansen att vara med att utveckla och påverka din arbetsplats!
B körkort är ett krav.
Vi ser fram emot din ansökan!
Frågor om tjänsten besvaras av ansvarig rekryteringskonsult Oscar Kuczkowski på 08-4102 1234. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nav1Rekrytering AB
(org.nr 556859-9699) Arbetsplats
Nav1Rekrytering Jobbnummer
9738493