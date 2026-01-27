Servicereseförare i Sävsjö
Till vårt uppdrag med Serviceresor för Länstrafiken i Jönköpings län behöver vi en ny medarbetare för uppdraget i Sävsjö. Vi söker en chaufför som har hög servicekänsla och brinner för att hjälpa människor med särskilda behov.
För oss är uppdraget betydligt mer än att transportera resenärerna från punkt a till punkt b, vår viktigaste uppgift är att skapa en trygg resa för kunden och en bra helhetsupplevelse för både resenärer och anhöriga.
Fordonen är specialfordon med plats för rullstol, liggande bårtransporter och trappklättrare. Fordonen tillhör vår depå i Sävsjö.
Kan detta passa dig? Ansök redan i dag eller senast 28/2 då
tjänsten kan tillsättas löpande så vänta inte. Skicka din ansökan till anita@telepass.se
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
