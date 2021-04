Servicerådgivare till vår kund på Värmdö - 2Complete AB - Butikssäljarjobb i Värmdö

Som Servicerådgivare har du kontakt med verkstadens kunder genom hela processen samt ger stöd och vägledning. En viktig del i arbetet är att alltid ge kunden ett professionellt bemötande samt säkerställa att önskemålen uppfylls.Huvudsakliga arbetsuppgifter är att boka in kunder via telefon, ta emot samt lämna ut bilar, ta emot beställningar av reservdelar och sälja dem över disk. Du kommer även att bedöma garantianspråk, bearbeta kundreklamationer och vägleda kunderna i tekniska frågor. Datorn och dess system är ditt främsta arbetsverktyg. Du har även ett ansvar för att verkstadens produktivitet och drift optimeras.Detta är en rekrytering, med start omgående.Mer information om företaget ges vid intervjun.Vi söker dig som har gymnasieutbildning och en bakgrund inom serviceområdet. Vi ser gärna att du har dokumenterad arbetslivserfarenhet av bilbranschen som servicerådgivare/ kundmottagare, alternativt att du jobbat inom biluthyrning eller på bensinmack. Det är viktigt att du har god förståelse för vikten av utomordentligt god service och bra kundbemötande.Du bör behärska svenska och engelska mycket väl i både tal och skrift. Krav är också att du har goda datakunskaper och innehar minst B-körkort. Meriterande är om du har god kännedom av systemen Automaster och Elsa. Har du ett stort bilintresse ser vi det som ett plus.Du är effektiv i ditt arbete, kan ta egna initiativ och du har ett flexibelt arbetssätt. Du har förmågan att arbeta mot flera mål samtidigt, även under tidspress. Vi ser även att du brinner för att ge service och arbetar alltid med viljan att överträffa kundens förväntningar. Vidare är du en social person som har lätt för att samarbeta med andra. Din positiva attityd smittar lätt av sig och du är duktig på att balansera kraven i arbetslivet.Det är viktigt att du är en problemlösare, då du i tjänsten kommer att möta många olika typer av situationer. Du är lyhörd och vet vad du behöver göra för att skapa en personlig relation med kunden och tillgodose deras behov.I denna rekrytering kommer stor vikt att läggas vid din personlighet.Om 2Complete2Complete är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag som arbetar med personligt engagemang samt en passion för arbete och personal. Vår auktorisation i Kompetensföretagen ger oss i sin tur medlemskap i Almega och Svenskt Näringsliv.Det är för oss av yttersta vikt att de personliga förutsättningarna stämmer överens mellan kund och kandidat, likväl som kompetensen. För att uppnå detta vill vi som arbetar på 2Complete skapa en så nära och personlig relation med kunder och kandidater som möjligt. Ett arbete efter dessa riktlinjer skapar förtroende och trygghet, värden som är självklara för en lyckad rekryteringsprocess. Vi rekryterar och bemannar under tjänstemannaavtalet såväl som arbetaravtalet, allt från juniora tjänster till chefer och specialister.2Complete Group samt alla dess dotterbolag är auktoriserade medlemmar inom Kompetensföretagen, Almega samt Svenskt Näringsliv och har varit det sedan 2011.