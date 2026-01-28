Servicerådgivare/kundmottagare
Brinner du för kundkontakt och service? Har du ett bilintresse och vill jobba med ett fantastiskt varumärke?
Sök jobbet som servicerådgivare hos oss på Malmö Bilcentrum AB och bli en del av oss. Vi är en Kia återförsäljare i Malmö och bedriver en verksamhet med nybilsförsäljning, begagnatbil försäljning, serviceverkstad, rekond och reservdelsförsäljning.
I arbetet som servicerådgivare är du den första personen som en kund möter vid ett ärende på verkstaden. Du blir företagets ansikte utåt tillsammans med dina kollegor i kundmottagningen.
I arbetet ingår via telefon, mejl och vid disk att hjälpa kunder med:
• Rådgivning
• Offerter på verkstadsreparationer
• Bokningar
• Merförsäljning
• Renskrivning av arbetsorder
• Mottagning och utlämning av bil
• Ta betalt
• Arbeta i Cabas (försäkringsärende)
• Försäljning av däck
För att trivas som servicerådgivare bör du gilla att arbeta i en rådgivande roll ut mot kund, i ett stundvis högt tempo. Detta ställer krav på hög servicemedvetenhet, god kommunikativ förmåga samt en förmåga att hantera ett arbete där mycket händer samtidigt. Vi ser att vår nya kollega är en glad, energisk och serviceminded person. En lagspelare som inte tvekar att stötta sina kollegor och som bidrar med god stämning i teamet. Erfarenhet från bilbranschen är inget krav utan vi söker dig som älskar att jobba med service och har ett bilintresse. Vi värdesätter rätt personlighet i denna rekrytering.
Krav: B-körkort (manuell), svenska språket i tal och skrift samt datorvana
Meriterande: Arbetat i program som Imaweb Kobra och Cabas. Erfarenhet från kundmottagning i bilbranschen.
Anställningen är en tills vidare tjänst på heltid med sex månaders provanställning. Sista ansökningsdagen är 8/2. Kollektivavtal finns. Arbetstiderna är enligt schema som är 06,45-15,45 och 08,00-17,00.
Löpande intervjuer där tjänsten kan tillsättas förre sista ansökningsdagen.
Välkommen med din ansökan.
Ansökan skickas till akil.abrahim@malmobilcentrum.se
Märk ansökan med: Servicerådgivarehttp://www.malmobilcentrum.se Så ansöker du
