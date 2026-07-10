Servicerådgivare Backoffice till Motor Trend i Mariestad
Motor Trend Aktiebolag / Inköpar- och marknadsjobb / Mariestad Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Mariestad
2026-07-10
, Töreboda
, Götene
, Skövde
, Gullspång
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Motor Trend Aktiebolag i Mariestad
, Karlstad
eller i hela Sverige
Motor Trend AB är ett familjeföretag som startade i Mariestad 1984 och är sedan starten auktoriserad återförsäljare för Toyota. Vi finns idag representerade på tio orter runt om i Västsverige med auktoriserade fullserviceanläggningar med bilförsäljning, serviceverkstad och reservdelsförsäljning i Mariestad, Skara, Lidköping, Karlstad, Arvika, Skene, Kungsbacka, Varberg, Falkenberg och Halmstad. Motor Trend är dessutom en av nio auktoriserade Lexus-handlare i Sverige och vår exklusiva Lexus-anläggning är etablerad i Karlstad. Våra certifierade Lexus-verkstäder finns i Karlstad, Mariestad och Halmstad.
1 plats(er).
Vill du ingå i ett team som sprider mycket värme och glädje och som jobbar tillsammans för att ge våra kunder en positiv upplevelse? Som servicerådgivare hos Motor Trend får du jobba med Toyota och Lexus, ett av världens starkaste varumärken, inom en organisation som präglas av värderingar som respekt, teamwork och strävan efter ständig förbättring.
Utvecklas med oss
Enligt vår filosofi är vi ständigt på en resa. Både som individer och som företag behöver vi förändring och utveckling för att må bra och vara delaktiga i den föränderliga värld vi lever i. Vi vill hjälpa dig att växa som människa och vi räknar med att du ska vilja bidra till företagets utveckling. Det är en viktig del av vår kultur. En annan del som är lika viktig handlar om att utveckla varandra. Med olika erfarenhet i bagaget och med stor respekt för våra medarbetares tankar och idéer lär vi av varandra. Det är på det viset som vi hela tiden blir lite bättre och vårt mål är att vi ska vara den bästa återförsäljaren på vår ort.
Om rollen
Som servicerådgivare-backoffice arbetar du med servicemarknadens kundservice för orterna Mariestad, Lidköping och Skara. Du hanterar kundärenden, bokningar och försäljning via telefon och andra digitala kanaler, och har en viktig roll i att stötta samspelet mellan kund och verkstad. I din roll erbjuds du kontinuerlig utbildning och utveckling för att stärka dina kompetenser.
Dina ansvarsområden
• Möta kundens behov via telefon och digitala kanaler
• Proaktiv servicebokning
• Säkerställa hög kundnöjdhet
• Aktiv försäljning och merförsäljning
• Boka återkallningskampanjer
• Säkerställa effektiv verkstadsplanering
• Begränsat ekonomiansvar
• Följa och utveckla företagets rutiner
Exempel på arbetsuppgifter
• Proaktiv servicebokning
• Servicerådgivning via telefon och digitala kanaler
• Tidsbokning och planering
• Skapa arbetsorder
• Försäljning av varor och tjänster
• Beställning av bildelar
Vi söker dig som
• Har erfarenhet av kundservice
• Är serviceinriktad och kommunikativ
• Är strukturerad och organiserad
• Har god datorvana
• Har ett brett och naturligt intresse för olika typer av fordon och deras funktioner
• Innehar B-körkortPubliceringsdatum2026-07-10Så ansöker du
Välkommen att skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande och tillsättning kan ske före sista ansökningsdag.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Provanställning 6 månader tillämpas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C12722". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Motor Trend Aktiebolag
(org.nr 556346-6969)
Hammarsmedsgatan 29 (visa karta
)
542 35 MARIESTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Motor Trend AB Kontakt
Servicechef
Pär Hassel par.hassel@motortrend.se +46501280024 Jobbnummer
9998975