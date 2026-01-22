Servicerådgivare
Vi är en auktoriserad bilverkstad och skadeverkstad för VW, SKODA och SEAT och allbilsverkstad. Idagsläget är vi 11 anställda.
Att arbeta som servicerådgivare krävs det att du har kunskaper om bilar, gärna utbildad servicetekniker eller liknade utbildning som vi finner likvärdig.
Som servicerådgivare hos oss är du företagets ansikte utåt och spindeln i nätet. Du tar emot våra kunder, följer dem genom deras serviceprocess samt ger stöd och vägledning.
En stor del i ditt arbete är att alltid få kunden att känna sig välkommen och att de är en positiv upplevelse rikare efter sitt besök hos oss.
Din huvudsakliga arbetsuppgift är att i våra system digitalt bygga service, reparationer samt boka in våra kunders bilar i verkstaden, ta emot och lämna ut bilar, prissätta jobb samt ringa kunder med prisförslag.Även garantihandläggning ingår.
Datorn och dess system är ditt främsta arbetsverktyg tillsammans med telefon. Vi söker dig som gärna har erfarenhet från ett serviceyrke och som trivs i en roll med mycket kundkontakt. Du är van att hantera flera parallella arbetsuppgifter samtidigt och du är lösningsorienterad.
Är du en glad, positiv och social person så kommer du passa in bra hos oss! Så ansöker du
