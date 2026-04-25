Servicepersonal innefattande: reception, servering och städ
Om företaget
Det finns 35000 golfbanor i världen av dessa är 249 stycken är linksbanor. LinskGolf Öland är en av 2 som finns i Sverige. Det gör LinksGolf Öland unikt. Links banor ligger i direkt anslutning till kustlinjen. Därför är banorna ofta bedårande vackra. Naturen snarare än arkitekter bestämmer sträckning och utseendet av banan. Spelet blir naturligt men utmanande. Kännetecken för linksbanor är torvade bunkrar, ondulerade greener, böljande fairway och dubbelgreen.
LinskGolf Öland är belägen i Grönhögen. Det är begränsade möjligheter att ta sig till arbetsplatsen med kollektivtrafiken varpå bil är att föredra om du inte bor i närområdet. Arbetsuppgifter
Reception, in och utcheckningar, ta emot bokningar likväl svara på gästers förfrågningar. Receptionen gränsar också till restaurangen där du ska vara bekväm med att hjälpa till i serveringen. Städ kommer också vara en del av dina arbetsuppgifter på hotellet.
Trivs du med att vara ansiktet utåt och har som vana att sätta kunden i centrum så är detta jobbet för dig.
Din bakgrund och personliga egenskaper:
• Flexibel och innehar bra samarbetsförmåga, lätt för att kommunicera och planera.
• God Initiativförmåga, noggrann och kvalitetsmedveten.
• Flytande svenska i tel och skrift är ett krav då det är mycket kundkontakt.
Vi behandlar ansökningar löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
Välkommen med din ansökan!
Om Norbergs Rekrytering & Jobbcoachning AB
Vi är ett rekryteringsbolag som brinner för att matcha ihop kandidater med arbetsgivare behov och önskemål. Vi finns i 3 orter och bedriver även jobbcoachning. Läs gärna mer om oss på www.norbergsrekrytering.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norbergs Rekrytering & Jobbcoachning AB
(org.nr 559301-9101) Jobbnummer
9875914