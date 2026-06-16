Quality Lead Specialist
Scan Sverige AB / Administratörsjobb / Kristianstad Visa alla administratörsjobb i Kristianstad
2026-06-16
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Vill du vara med och utveckla framtidens kvalitetsarbete inom svensk livsmedelsproduktion? Vi söker nu en engagerad och driven kvalitetsspecialist till Scan Sverige i en nyckelroll med stor påverkan på våra arbetssätt, processer och resultat. Tjänsten kommer att vara placerad på någon av våra större siter Kristianstad eller Linköping.
Det här kommer du att göra
I rollen som kvalitetsspecialist arbetar du både strategiskt och operativt med kvalitet, livsmedelssäkerhet och miljöfrågor från ett övergripande perspektiv. Du tillhör den centrala kvalitetsorganisationen och rapporterar till kvalitetsdirektör.
Du kommer att driva utveckling och förbättring av processer, system och arbetssätt inom hela verksamheten. En viktig del av ditt uppdrag är att initiera och leda förändringsarbete samt säkerställa att vi arbetar enligt gällande krav och standarder.
I din vardag ingår bland annat att:
driva och implementera förbättringsarbete inom kvalitetsområdet
utveckla och förvalta ledningssystem, rutiner och uppföljning- & rapporteringsverktyg
genomföra interna och externa revisioner
analysera och följa upp avvikelser samt driva åtgärder
ta fram analyser och resultatsammanställningar samt bidra till handlingsplaner
stötta organisationen med expertis inom kvalitet, livsmedelssäkerhet och miljö
Rollen innebär många kontaktytor och ett nära samarbete med både produktion och andra funktioner. Det förekommer även resor i tjänsten.
Det här behöver du för att lyckas och trivas
Du har:
högskoleutbildning inom livsmedel, exempelvis livsmedelsingenjör, livsmedelsagronom eller motsvarande
erfarenhet av kvalitetsarbete, risk- och faroanalyser samt kvalitetsledning inom tillverkningsindustri (gärna livsmedel)
erfarenhet av revisioner och förbättringsarbete
god analytisk förmåga och vana att arbeta med data
goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Du är:
förtroendeingivande och samarbetar väl med andra
driven och initiativtagande
öppen, transparent och kommunikativ
lösningsorienterad med ett strukturerat arbetssätt
duktig på att se till helheten och driva förändring
Vad vi erbjuder dig
Som en del av Scan Sverige, som numera är en del av Lantmännenkoncernen, får du möjligheten att arbeta i en organisation som kombinerar tradition och innovation. Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där du kan göra verklig skillnad och bidra till utvecklingen av hållbar och säker livsmedelsproduktion – från gård till gaffel.
Låter det intressant?
Vi hoppas det! Skicka in din ansökan så snart som möjligt. Urval sker löpande.
Som slutkandidat kommer det att genomföras en bakgrundskontroll via extern leverantör.
Vi ser fram emot din ansökan!
Scan Sverige är landets ledande kött- och charkuteriföretag och ägs av Lantmännen. Tillsammans med våra 1 800 medarbetare och 6 000 samarbetsgårdar utgör vi en samlad kraft för framtidens köttproduktion. Genom vårt hantverk och omsorg om hela värdekedjan levererar vi dagligen lokalproducerad och välsmakande mat till hela landet – samtidigt som vi skapar möjligheter för ett livskraftigt och självförsörjande Sverige. Med våra välkända varumärken Scan, Pärsons och Bullens och den gemensamma kraften hos våra medarbetare och leverantörer leder vi omställningen till en ökad och mer hållbar svensk köttproduktion.
Mer om Scan Sverige Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Scan Sverige AB
(org.nr 556655-4597)
291 59 KRISTIANSTAD ELLER LINKÖPING Arbetsplats
Scan Sverige Jobbnummer
9966087