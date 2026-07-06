ServiceNow-tekniker
NXT Interim Göteborg AB / Supportteknikerjobb / Göteborg Visa alla supportteknikerjobb i Göteborg
2026-07-06
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Vi söker för vår kunds räkning en självgående och erfaren ServiceNow-tekniker med fokus på automation, workflows och processutveckling. Du kommer att arbeta med att vidareutveckla, effektivisera och kvalitetssäkra automatiserade lösningar i en komplex IT-miljö.Publiceringsdatum2026-07-06Dina arbetsuppgifter
Utveckla, konfigurera och förvalta lösningar i ServiceNow
Skapa och vidareutveckla automatiserade flöden och workflows
Arbeta med processautomation inom ITSM och närliggande IT-processer
Identifiera förbättringsområden och föreslå effektiva automatiseringslösningar
Arbeta med integrationer, script och tekniska beroenden
Dokumentera lösningar och samarbeta med tekniska team och verksamheten
Vi söker dig som har
Dokumenterad erfarenhet av ServiceNow
Praktisk erfarenhet av automation, workflows och processflöden
God teknisk förståelse för ITSM-processer
Erfarenhet av kravarbete, konfiguration och teknisk dokumentation
Vana av komplexa IT-miljöer
God kommunikativ förmåga på svenska och engelska
Meriterande
Erfarenhet av Power Automate, Power Platform, ServiceNow Flow Designer, Workflow Editor, IntegrationHub, API/REST-integrationer och JavaScript, samt relevanta ServiceNow-certifieringar.
Som person är du självgående, lösningsorienterad och strukturerad. Du är kommunikativ, samarbetsinriktad och drivs av automation, effektivisering och kontinuerliga förbättringar.
Kan detta vara ett uppdrag som passar dig?
Sök redan i dag eller kontakta oss så berättar vi gärna mer. Vi behöver en ansökan inkluderat CV och personligt brev på svenska som matchar vår kunds krav. Kunden kan fatta beslut tidigare än sista ansökningsdatum, urval och intervjuer sker löpande. NXT Interim och NXT Rekrytering är ett nischat och innovativt företag som är verksamma inom konsult och rekryteringsbranschen.
Vi är verksamma inom HR, IT, Ekonomi, Sälj och Marknad och har över 20 års erfarenhet i branschen. Vi erbjuder våra konsulter bl.a sjukförsäkring, remote-arbetsplatser och flera andra förmåner som förgyller deras vardag. Vid anställning tillämpar vi kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NXT Interim Göteborg AB
(org.nr 559279-6170), https://www.nxtinterim.se/
411 01 GÖTEBORG Arbetsplats
NXT Interim Göteborg Kontakt
Managing Director - Recruiter - Partner
Daniela Jankulovski daniela.jankulovski@nxtinterim.se +46766226761 Jobbnummer
9993773