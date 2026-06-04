Servicemontör inom ventilation
Västerås Vent & Projekt AB / VVS-jobb / Västerås Visa alla vvs-jobb i Västerås
2026-06-04
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Vill du arbeta i ett starkt team där teknik, kvalitet och service står i fokus? Då kanske du är vår nya kollega? Vi söker nu en servicemontör inom ventilation till vår verksamhet i Mälardalen.Publiceringsdatum2026-06-04Om tjänsten
Som servicemontör arbetar du med installation och montage av ventilationssystem ute hos våra kunder. Det förekommer även felsökningar och problemlösning. Våra projekt varierar i storlek och omfattning vilket gör arbetet både utvecklande och varierande.
Vi har dessutom en egen plåtverkstad vilket ger oss stora möjligheter att anpassa lösningar och erbjuda ett brett serviceutbud till våra kunder.
I rollen kommer du bland annat att arbeta med:
* Installation och montage av ventilationssystem
* Planering av det dagliga arbete
* Ritningsläsning
* Daglig rapportering och dokumentation
* Samarbete med projektledare, kollegor, samarbetspartners och kunder
Vi söker dig som
* Har erfarenhet inom ventilation och montage
* Trivs i en praktisk och kundnära roll
* Kan läsa ritningar
* Har B-körkort
Som person är du
* Självgående och ansvarstagande
* En lagspelare som bidrar till god stämning i teamet
* Lösningsorienterad och serviceinriktad
Vi erbjuder
* Möjligheter att utvecklas och växa inom företaget
* Möjligheter att påverka och ta ansvar för dina arbetsuppgifter
* Kollektivavtal och friskvårdsbidrag
* 38 timmars arbetsvecka
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Heikki Freisting på telefonnummer 070-790 84 85.
Skicka din ansökan till info.vasteras@vvop.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04
E-post: info.vasteras@vvop.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås Vent & Projekt AB
(org.nr 556707-3951)
Brandthovdagatan 16 (visa karta
)
721 35 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD
Heikki Freisting heikki.freisting@vvop.se 070-790 84 85 Jobbnummer
9948405