Serviceminded receptionist på 75% till Elite Hotel Ideon - Elite Hotels Of Sweden AB - Receptionistjobb i Lund

Prenumerera på nya jobb hos Elite Hotels Of Sweden AB

Elite Hotels Of Sweden AB / Receptionistjobb / Lund2021-04-15Elite Hotels of Sweden är Sveriges största privatägda hotellkedja med över 40 kvalitetshotell från Malmö i söder till Kiruna i Norr. Varje hotell har sin unika historia, så också våra medarbetare. Inom ramen för Elite Hotels värderingar finns det plats för stora mått av personlighet och improvisation. Att bo hos oss på Elite Hotels skall alltid vara något annat än att bara ta in på ett hotell. Vi vill sprida glädje och leverera en totalupplevelse, där känslan av tradition, kvalitet och flärd genomsyrar allt vi gör.Till receptionen på Elite Hotel Ideon söker vi nu en serviceminded receptionist till en tjänst på 75%. Tjänsten är en tillsvidareanställning som börjar med 6 månaders provanställning.Receptionen är navet på hotellet och det är oftast här gästen har sin första och sista kontakt med oss. Därför är det av största vikt att du är bekväm i rollen som ansiktet utåt mot våra gäster och vill gå den extra milen för att ge gästen den bästa hotellupplevelsen. Att vara stresstålig, flexibel och van att arbeta med många bollar i luften tillsammans med bra initiativförmåga är nödvändigt. För dig är det helt naturligt att arbeta aktivt med merförsäljning och i det dagliga arbetet har du lätt för att samarbeta med alla avdelningar på hotellet.Arbetet i vår reception består bland annat av in- och utcheckning, merförsäljning, hantering av telefonväxel, bokningar, allmän conciergeservice samt att hålla lobby och receptionsområde i bästa skick.Vi tror att du som söker denna roll passar in på följande:Du trivs att arbeta med människor och är en genuin service människaDu drivs av försäljning och tycker det är givande att jobba mot tydliga målDu har en positiv inställning och tycker om att ge service i världsklassDu är strukturerad och har lätt för att se det övergripande perspektivetDu är proaktiv i ditt arbetssätt och tycker om att ta ansvarVi ser att du har:Stor vana av arbete i en hotellreceptionGod vana av hotellsystem, gärna Opera/ScorpioGoda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skriftFör denna tjänst krävs att du har fyllt 20 år innan du påbörjar din anställning då ensamarbete förekommer.Känner du dig träffad av ovanstående och dessutom kan förmedla en känsla till våra gäster under mottot: -Tradition, Kvalitet och Flärd så ser vi fram emot din ansökan!Praktikaliteter:Arbetstider: Dagar och kvällar samt arbete varannan helgOmfattning: Enstaka dagar under våren och semestervikarie över sommarenStart: SnarastLön: Kollektivavtalsenlig lönFör frågor om tjänsten kontakta: Receptionschef Camilla Blomqvist på camilla.blomqvist@elite.se eller på tfn 0768-792090Sista dag att ansöka är Skicka in din ansökan via hemsidan redan idag. Då vi kommer att behandla ansökningar löpande.Vi ser framemot att höra från dig!Varaktighet, arbetstidDeltid Tillsvidare anställning på 75% startar med 6 månaders provanställning2021-04-15Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-10-02Elite Hotels Of Sweden AB5693329