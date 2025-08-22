Serviceminded IT-supporttekniker
2025-08-22
Är det du som är mästaren på att lösa IT-problem? Kanske är det du som alltid åker på uppgiften att lösa tekniska problem på festen, på arbetet eller hos föräldrarna? Då är det dig vi vill komma i kontakt med. Vi på Centric är grymma på just IT, vi är faktiskt experter på IT och alla experter behöver ju en mästare. Centric arbetar med ett stort kundutbud inom just IT- infrastruktur och just nu ser vi att personer med din kompetens efterfrågas. Kul, va? Vi tror att du kan hjälpa oss och vi kan hjälpa dig med ditt nästa mästerverk!
Som konsult på Centric får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.

Dina arbetsuppgifter
Som mästare inom IT arbetar du med första linjen support hos någon av Centrics häftiga kunder i Stockholm. Dina arbetsuppgifter kommer självklart att variera beoende på vilken kund du hamnar hos, men du kan vara lugn - vi garanterar dig ett utvecklande och roligt uppdrag! Som IT-konsult på Centric tror vi att du alltid gör ditt allra bästa för kunden och är en lagspelare som tycker om att samarbeta. Oavsett vad dina kollegor på Centric pysslar med så har vi alla en gemensam nämnare - vi bryr oss om varandra! Eftersom att dina dagar med största sannolikhet kommer innebära mycket social kontakt, är det viktigt att du känner dig bekväm med det. Du kommer ju trots allt vara första kontakten när medarbetare ringer in och vill ha hjälp med IT-relaterade problem.
Din profil och kvalifikationer
Vi ser gärna att du som söker har ett genuit intresse för IT och teknik. Har du gått en gymnasial IT-utbildning så är det ett plus. Som IT-konsult ser vi gärna att du är serviceminded, ödmjuk och är en fena på att lösa en massa problem inom IT.
Skallkrav
•
Minst sex månaders arbetslivserfarenhet inom servicedeskyrket
•
Erfarenhet att arbeta i Windowsmiljö
•
Erfarenhet att arbeta med Active Directory
•
Erfarenhet av felsökning och installation av applikationer
•
Flytande i svenska och engleska - både i tal och skrift!
Meriterande
•
Utbildning inom IT
• Körkortskrav
Checkade du inte av alla skallkrav? Ta det lugnt! Det viktigaste av allt är såklart din personlighet så vänta inte med din ansökan.
Vad vi erbjuder
På Centric får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi tycker nämligen att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Vi genomför regelbundet spännande aktiviteter där du som konsult får möjlighet att träffa och umgås med dina kollegor under roliga och avslappnande former.
Centric är ett IT-företag med 370 anställda, med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Linköping. Vi specialiserar oss på uthyrning av generalister och förmedling av specialister samt erbjuder outsourcing och systemlösningar inom retail. Vi är medlem i Almega Kompetensföretagen och följer deras tecknade kollektivavtal med Unionen.
Har du några frågor kring tjänsten? Kontakta Hollie Van de Ruit på tfn: 0734-159374 eller hollie.vanderuit@centric.eu

Ersättning
Individuell lönesättning

Så ansöker du
