Servicemekaniker Släpvagnar
Bålsta Släpet AB / Maskinreparatörsjobb / Håbo Visa alla maskinreparatörsjobb i Håbo
2025-10-22
, Sigtuna
, Upplands-Bro
, Knivsta
, Österåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bålsta Släpet AB i Håbo
Bålsta Släpet tillverkar, utvecklar, säljer och servar släpfordon
för den svenska marknaden.
Att jobba som servicemekaniker innebär att serva släpfordonets bromsar, belysning, reparera
trasiga detaljer och svetsa ibland Därför krävs det att du gillar att arbeta med fordon och
smutsa ner händerna.
Truck-kort är meriterande
Vi söker dig som:
Har fordonstekniskt kunnande, är öppen för att lära dig om släpvagnsteknik, har god
fysik, har stresstålighet,hög arbetsmoral & hög servicekänsla
Då uppdraget startar inom kort ser vi fram emot din ansökan redan idag!
Skriv gärna med referenser från tidigare arbeten som serviceman. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Mejl
E-post: niclas@balstaslapet.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servicemekaniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bålsta Släpet AB
(org.nr 556446-8683)
Helgövägen 5 (visa karta
)
746 30 BÅLSTA Jobbnummer
9570105