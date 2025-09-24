Servicemedarbetare till Samlad service, Sala sjukhus
Vi söker servicemedarbetare till vår verksamhet inom Samlad service på sjukhuset i Sala. Du blir en viktig del av en betydelsefull verksamhet där du är med och gör skillnad.Publiceringsdatum2025-09-24Dina arbetsuppgifter
Vi söker vikarier till fler arbetsområden på sjukhuset i Sala.
Arbetsuppgifterna kommer att variera lite beroende på vilken arbetsplats som du kommer att arbeta på. Du kommer att få en individuell anpassad introduktion.
Om arbetsplatsen
Samlad service verksamhet ligger organisatoriskt placerad i förvaltningen Fastighet och service. Verksamheten arbetar med service till hälso- och sjukvården och ansvarar för städning, avdelningskök och vårdnära service inom regionen. Syftet är bland annat att stötta vårdpersonalen så de får mer tid för patienterna.
Sala sjukhus:
-Vårdnära service
-Städservice
• Transport- B-körkort krävs
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• en arbetsplats för livets olika skeden
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: Dina förmåner - Region Västmanland (regionvastmanland.se)Kvalifikationer
Vi söker dig som är 18 år och uppåt. Slutförd och godkänd gymnasieutbildning är ett krav. Meriterande är om du har erfarenhet av arbete inom service. Du har goda kunskaper i svenska språket och god datavana. Då arbetet stundtals kan vara fysiskt krävande så ser vi att du som söker har god fysik.
Som person är du serviceinriktad, kvalitetsmedveten och ansvarsfull. Du trivs att arbeta i ett kundnära arbete där gott bemötande, samarbete och goda relationer är viktigt.
Anställningsvillkor
Timanställning vid behov.
Tillträde enligt överenskommelse. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2 oktober 2025
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: Att söka jobb i Region Västmanland
Går du vidare i ett första urval kommer du bli kontaktad för att svara videointervjufrågor, vi kommer även att genomföra ett arbetsprov i samband med intervjutillfället om du går vidare dit.
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: Klicka här
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt.
Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Enhetschef Rekrytering & Bemanningsservice
Jennie Lager Munkevik jennie.munkevik@regionvastmanland.se Jobbnummer
9523845