Servicemedarbetare till ordinärt boende
2025-10-13
I Svedala är du med och bygger en attraktiv kommun där ett hållbart arbetsliv, ett gott bemötande, en stor portion öppenhet, engagemang och mod guidar oss i våra uppdrag. Med höga ambitioner och verksamheter i framkant verkar kommunen för visionen - en attraktiv kommun med möjligheter för hela livet. Svedala är en omtyckt familjekommun dit många vill flytta och det finns goda pendlingsmöjligheter med kollektivtrafiken.
Uppdrag
Städservice ansvarar för att leverera professionell lokalvård till kommunens olika verksamheter. Vi söker nu dig som vill arbeta som servicemedarbetare med städning i ordinärt boende runtom i kommunen.
Som servicemedarbetare har du en viktig roll i att skapa rena, trygga och trivsamma miljöer för våra brukare. Du kommer att arbeta både självständigt och i nära samarbete med kollegor och andra yrkesgrupper.Publiceringsdatum2025-10-13Dina arbetsuppgifter
• Daglig städning och lokalvård i ordinärt boende
• Planering och genomförande av städuppdrag enligt schema
• Rapportering av avvikelser och behov av åtgärder
• Kommunikation med brukare och kontaktpersoner vid behov
Kompetens
För att lyckas i uppdraget krävs att du är ansvarstagande och har lätt för att anpassa dig till förändrade förutsättningar. Du är initiativrik och bidrar gärna med idéer till förbättringar och nya arbetssätt. Med god samarbetsförmåga och ett positivt bemötande skapar du förtroende och bygger goda relationer med både kollegor och andra du möter i arbetet. Att arbeta självständigt faller sig naturligt för dig, du tar eget ansvar, är noggrann och ser till att dina arbetsuppgifter genomförs med hög kvalitet.
Erfarenhet av lokalvård och SRY-certifikat eller likvärdig utbildning är meriterande. B-körkort och goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift är ett krav för tjänsten.
Arbetstid/varaktighet
Tillträde 2025-12-01 eller enligt överenskommelse.
Tillsvidaretjänst, 75%. Arbetstid 07.30-14.00.
Individuell lönesättning tillämpas.Övrig information
Hos oss har du tillgång till förmåner enligt vårt kollektivavtal Allmänna bestämmelser, t ex förmånlig pension och försäkring, extra semesterdagar och föräldrapenningtillägg. Dessutom har du som medarbetare i Svedala kommun tillgång till 2000 kr i friskvårdsersättning, förmånscykel och semesterväxling. Förmåner som erbjuds kan du läsa om här.
Varmt välkommen med din ansökan!
Individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 212000-1074), https://www.svedala.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Enhetschef
Maria Andersson maria.andersson4@svedala.se 040-626 84 41 Jobbnummer
