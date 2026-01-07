Servicemedarbetare Resursen, Falun
Region Dalarna / Städarjobb / Falun Visa alla städarjobb i Falun
2026-01-07
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Dalarna i Falun
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Leksand
eller i hela Sverige
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Regionservice uppdrag är att leda, utföra, utveckla och effektivisera servicetjänster tillsammans med verksamheter inom Region Dalarna, i samverkan med regionens kommuner eller genom samarbete med externa aktörer. Det gör vi inom serviceområden såsom fastighetsdrift, kost och måltid, logistik, lokalvård, tvätteri och vårdnära service. Vår ambition är skapa en förbättring- och utvecklingskultur där vi tillsammans är bäst på att varje dag bli lite bättre.
Region Dalarna värnar om en hälsosam arbetsmiljö för våra medarbetare samt säkra och trygga möten med medborgare, patienter, kunder och samarbetspartners. Verksamheten är kvalitetscertifierad enligt ISO 9001 och miljöcertifierad enligt ISO 14001.
Servicemedarbetare Resursen, FalunPubliceringsdatum2026-01-07Dina arbetsuppgifter
Regionservice söker Servicemedarbetare till resursgruppen. Du kommer att ingå i Regionservice resursgrupp som är inriktad på bl.a. Lokalvård, Logistik och kostservice inom Regionservice på Falu lasarett.
Arbetet kräver att du är flexibel och har lätt att snabbt ställa om mellan olika arbetsuppgifter då ingen dag är den andra lik. Arbetet kan stundtals vara fysiskt krävande. Varierande arbetstider såsom: dagtid, kväll, och helg. Arbetsuppgifterna består av bland annat regelmässig städning, slut- och infektionsstädning, diskhantering, samt transporter av olika slag både inom sjukhuset men även utanför.
Tjänsten är ett vikariat med chans till förlängning.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som har ett brinnande intresse och engagemang för service och vet hur olika typer av människor ska bemötas. Som person är du social och utåtriktad, att flexibelt ställa om mellan olika arbetsmoment och uppgifter känns naturligt för dig. Att forma ditt eget och gruppens arbete ser du som en självklarhet. Du strävar efter att göra ett noggrant arbete med ett bra bemötande där nöjd kund är i fokus. Samarbete, kommunikation och bra relationer med dina kollegor inom service och vården är viktigt för dig i din vardag. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
Du ska ha genomfört en gymnasial utbildning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Minimiålder 18 år
Du har lätt för att uttrycka dig i svenskt tal och skrift
B- körkort (Manuell)
Meriterande:
Erfarenhet ifrån lokalvård, logistik eller andra serviceyrken som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt
God datavana
SRY- eller PRYL- utbildningSå ansöker du
Intervjuer kan komma att genomföras löpande under ansökningstiden.
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RsD:2026:001". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Dalarna Kontakt
Rekryterande chef
Viktoria Österlund 023-498963 Jobbnummer
9670362