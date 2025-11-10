Servicemedarbetare Lokalvård och Kontor
ISS Facility Services AB / Städarjobb / Växjö Visa alla städarjobb i Växjö
2025-11-10
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ISS Facility Services AB i Växjö
ISS är ett av världens största tjänsteföretag och snart firar vi 80 år i Sverige! Med över 6500 medarbetare i landet, från norr till söder, levererar vi service som gör skillnad. Vi erbjuder våra kunder allt från städning till teknisk service, mat- och arbetsplatstjänster. Vi skapar arbetsplatser där människor trivs, företag växer och där hållbarhet är en självklarhet - socialt, miljömässigt och affärsmässigt. Våra medarbetare är hjärtat i det vi gör - och avgörande för att våra kunder ska känna sig trygga, sedda - och för att deras arbetsplatser ska blomstra.
ISS Facility Services har ett samarbete med kund inom fordonsindustrin med flertalet siter i Sverige. Till vårt drift- och underhållsuppdrag hos denna kund i Braås, söker vi nu en Servicemedarbetare inom lokalvård och kontor. Vill du vara med och skapa förutsättningar för en trivsam och tillmötesgående miljö och leverera service i världsklass? Sök då denna tjänst hos oss!
Om rollen
Vi söker en Servicemedarbetare med en gemensam viktig roll att ansvara för helhetsupplevelsen i kundens lokaler. Ditt uppdrag blir att, tillsammans med teamet, skapa en miljö som förmedlar en säker, attraktiv, modern och hållbar arbetsplats att vistas på för anställda och besökare. Du kommer att arbeta i olika miljöer och därmed lägger vi stor vikt vid ditt personliga och prestigelösa engagemang samt din förmåga att lösa uppkomna situationer. I rollen som Servicemedarbetare är den främsta uppgiften lokalvård - 80%, vilket innebär städning av industrilokaler samt kontor, konferensrum och hygienutrymmen. Avfallshantering kan även förekomma samt konferensservice. Uppdraget bedrivs inom ramen för integrerad servicelösning där du utöver dina ansvarsområden förväntas vara behjälplig inom andra områden - t ex lättare administration, kvalitetskontroller och materialinköp - 20%. Detta är en tillsvidareanställning med en inledande 6-månaders provanställning och arbetet är förlagt till dagtid.
Vem söker vi?
Vi söker dig som trivs i serviceyrket och är lyhörd för kundens önskemål. Vi ser gärna att du arbetat med lokalvård tidigare. Du tar stort ansvar för ditt arbete med en god överblick över ditt område och kan komma med förslag till förbättringar hos kunden. Du är kvalitetsmedveten och har god datavana. Du trivs i rollen som företagsrepresentant och delar ISS vilja att leverera service i världsklass. Det innebär att du ska ha en hög servicenivå och har lätt för att skapa goda relationer med såväl kunder som medarbetare. Därutöver har du en förmåga att samarbeta då arbetet kan vara både enskilt och i grupp. Det är viktigt att du behärskar svenska språket. B-kort är inget krav, men mycket meriterande.
Vi erbjuder
Du kommer att arbeta nära kompetenta medarbetare som du kommer få stort utbyte av, då vi värnar om att hjälpa och utveckla varandra. ISS storlek och breda tjänsteutbud bidrar till att det finns goda utvecklingsmöjligheter och vårt fokus ligger i att ta hand om och utveckla våra medarbetare, för vi tror på att "People make places". ISS erbjuder stöd i din utveckling och utbildningar - allt för att du ska engageras och utvecklas på jobbet.
ISS värderingar är kvalitet, ansvar, ärlighet och entreprenörskap. Dessa värderingar kommer att vara fundamentala i hur vi arbetar. Därför är det viktigt att du känner att du står för ett arbetssätt och ett förhållningssätt som är i enlighet med dessa.
Tjänsten ska tillsättas omgående, så vänta inte med din ansökan!
Ersättning

Enligt överenskommelse
