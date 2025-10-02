Servicemedarbetare inom vård och omsorg, Lund
Lunds kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lund Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Lund
2025-10-02
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lunds kommun i Lund
, Malmö
eller i hela Sverige
Nu söker vi Servicemedarbetare som med energi och engagemang vill vara med att utveckla vårt särskilda boende för äldre på S:t Lars väg 87
För att möta framtidens behov ska boendet fokusera på att undersöka, testa och implementera nya metoder/arbetssätt.
Ett arbetssätt är att anställa medarbetare som utför viktiga serviceuppgifter för att underlätta helheten och skapa guldkant varje dag. Publiceringsdatum2025-10-02Dina arbetsuppgifter
Du arbetar på en avdelning med inriktningen kognitiv svikt/demens. De viktigaste arbetsuppgifterna är att ge brukarna en fantastisk service och skapa en hemtrevlig känsla på avdelningen.
En betydande del av tjänsten innebär att arbeta i avdelningens kök. Vilket innebär inköp, förberedelse och tillagning av mat, mellanmål, kvällsmål, fika och bakning. Du kommer dessutom att närvara vid mat- och måltidssituationer tillsammans med brukarna.
Du ska även skapa, delta och genomföra inom- och utomhusaktiviteter för brukarna. Till exempel högläsning, enklare rörelsepass, minneskort, bingo och promenader.
Ska avdelningen fira en högtid, kräftskiva eller en födelsedag är du och dina kollegor ansvariga för genomförandet. Tvätta och hantera brukarnas kläder ingår i arbetsuppgifterna.
När du utför dina viktiga serviceuppgifter möjliggör du för omvårdnadspersonalen att fokusera fullt ut på omvårdnadsarbetet. Tillsammans med chef, undersköterskor, sjuksköterskor, fysioterapeut och arbetsterapeut samt övriga i teamet medverkar du till att ge brukarna livsinnehåll där individens behov och önskemål står i centrum.
Vi söker dig som
har ett genuint intresse av människor och en vilja att göra en riktig skillnad för brukarna på vårt boende.
Det är meriterande om du har professionell erfarenhet eller utbildning inom matlagning, kost eller restaurang. Du känner exempelvis till allergikost, hygienkrav och egenkontroll av livsmedelshantering för att kunna säkerställa hög kvalitet och säkerhet för de boende.
Det är positivt om du har erfarenhet eller utbildning från vård och omsorg. Erfarenhet av att möta äldre människor i olika hälsotillstånd samt människor med kognitiv svikt/demens är meriterande.
Önskvärt är att du tidigare har erfarenhet av att arbeta inom liknande verksamhet och att du lägger stor vikt vid hur du bemöter människor omkring dig, såväl brukare, deras anhöriga samt dina kollegor.
För att lyckas i arbetet måste du kunna arbeta både självständigt och tillsammans med övriga på avdelningen. Du behöver ha förmågan att se vad som behöver göras för att skapa en lugn och hemtrevlig känsla på avdelningen. Som person ska du vara ödmjuk, empatisk, kommunikativ och ha en hög känsla för service.
Då arbetet innebär mycket muntlig och skriftlig kontakt med brukare, anhöriga och kollegor är svenska i tal och skrift nödvändigt.
Du ska dela Lunds kommuns vision och är redo att arbeta utifrån våra ledord Lyssna, Lära och Leda för att skapa ett Lund.Övrig information
Vi söker personal till två olika roller:
- Servicemedarbetare
- Servicemedarbetare - kombinerad tjänst. 50% av tiden är lokalvård av allmänna utrymme, boendes lägenheter samt hantering av personaltvätt.
Arbetstider
Vardagar och helger: 07.00 - ca 15.30. Du schemaläggs dagtid och varannan helg enligt ett rullande schema. Heltidsmått är på 36,33 timmar/vecka.
Vi tillämpar löpande urval och intervjuer så tveka inte att ansöka.
Välkommen med din ansökan - Vi ser fram emot att veta mer om dig!
Inför anställning till tjänster där vård- och omsorgsarbete ingår behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret:
Polisen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
För arbete inom LSS behöver du dessutom beställa:
Polisen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar ungefär 3 400 medarbetare för att äldre människor och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett aktivt, socialt och meningsfullt liv på sina villkor. Vi ansvarar bland annat för kommunens äldreboenden, hemtjänst, stöd till personer med funktionsnedsättning, hemsjukvård och träffpunkter för seniorer. Hos oss står varje individs behov i centrum, och våra verksamheter kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/888". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds kommun
(org.nr 212000-1132) Arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Pierre Svensson, Rekryteringskonsult pierre.svensson@lund.se Jobbnummer
9538232